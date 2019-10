La lección de Isabel Soto, bailaora de 89 años: "No tiren la toalla. Mírenme a mí"

Isabel Soto tiene 89 años. Con 16 empezó a bailar con la mismísima Lola Flores y dejó de bailar cuando se casó con su marido, pero, a los 78 años volvió a retomar la profesión que más alegrías le había dado en su vida, y llegaba a 'Got Talent' dispuesta a demostrar que todavía se mueve como cuando bailaba con el torbellino de colores.

Se subía al escenario rodeada de sus familiares más cercanos y empezaba a bailar flamenco de la manera más sorprendente consiguiendo emocionar a varios miembros del jurado y levantando a todos y cada uno de los espectadores que había en el teatro. "Muchas gracias. Yo nunca he estado en un teatro como este, siempre he ido a bailar a los pueblecitos, en las salas de fiesta...", añadía Isabel haciendo que le saltaran las lágrimas a más de uno del público.

Paz aseguraba que ella admira a la gente de su edad que hace cosas, Dani aseguraba que se había comido el escenario, Edurne le comentaba que tiene un arte que no se puede aguantar y además le pedía que no deje de bailar nunca. Una petición a la Isabel respondía con un: "Yo quiero durar 120 años, como Moisés". Un manifiesto para el que Risto tenía también respuesta: "Usted no debería durar 120 años, debería durar por lo menos mil. Usted no se preocupe por la vida y empiece a disfrutarla desde ya, con este sí de Risto".

El jurado daba un sí conjunto a la bailaora, que hacía pleno y salía emocionada del escenario con la ayuda de sus nietos y hermanos asegurando que iba a celebrarlo: "Toda la gente de mi edad, le diría que no tiren la toalla, y que me miran a mí, con 89 años". Un discurso al que le añadía un alegato final: "Para mí esto ha sido lo más grande del mundo".