Libros que se convirtieron en series

The Man in the High Castle

Una novela distópica creada por Philip K. Dick (autor también de ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’) en los años 60, basada en un mundo en el que los nazis ganan la II Guerra Mundial, sirve de base para esta ficción llevada a la ‘televisión’ por Amazon Studios y que tiene entre sus productores a Ridley Scott, responsable de, por ejemplo, Blade Runner. / Amazon