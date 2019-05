Así se gestó la invitación de Will Smith a Motos para llevarse El Hormiguero a L.A.

Will Smith es uno de los invitados de El Hormiguero más querido por el equipo. Y no solo porque el actor fuera el que supuso un antes y un después para que el resto de las estrellas de Hollywood desfilaran por el plató de Antena 3, sino porque en pleno directo, sin que nadie se lo esperara, anunció que se llevaría a todo el equipo a grabar un programa especial en Los Ángeles. Los gritos de alegría de Pablo Motos al escucharlo no estaban preparados porque el actor no lo consultó con nadie sino que decidió que lo mejor es que fuera una sorpresa... y lo fue.

“Quiero invitarte a Los Ángeles para hacer un programa de El Hormiguero” Regalazo de Will Smith por nuestros 2.000 programas #WillSmithEH pic.twitter.com/3fPpvxjs4P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 20 de mayo de 2019

Todavía tienen que sentarse para ponerle patas al regalazo de Smith. No se sabe cuando el equipo cruzará el charco de la mano de uno de sus padrinos más queridos, pero lo que sí sabemos es cómo se gestó el regalazo. Cuando al programa llega un invitado se hace una primera reunión con todo el equipo. Ahí Smith se dirigió a más de uno de los miembros de El Hormiguero para preguntarles en voz baja si en algún momento Pablo Motos había grabado en Los Angeles. La respuesta de todos era que no. Ninguno pensó que luego decidiera que se llevaba a todo el equipo. Los asistentes personales que venían con el tampoco...

“Hoy es el programa 2000 y tú eres mi genio de la lámpara” - Pablo Motos agradece a Will Smith el efecto mariposa que consiguió #WillSmithEH pic.twitter.com/seu7nigS7t — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 20 de mayo de 2019

Otra de las anécdotas del programa 2.000 del espacio más visto casi todos los días también tiene como protagonista a su invitado. Lo normal es que cuando llega un actor extranjero se le intente explicar en una reunión previa cómo va a ser el contenido del programa, para que luego pueda entender todo lo que está sucediendo en el plató en todo momento durante el directo. Y una de las cosas que explican con más reparo son los experimentos. Cuando le intentaron decir al que desde este fin de semana llamaremos en más de una ocasión el genio de la lámpara, por el estreno en cines de Aladdin, como iba a ser el experimento de la noche cortó a todo el equipo porque no quería saber nada. Prefería llevarse la sorpresa. Lo que ninguno se imaginaba es que cambiarían las tornas y los sorprendidos fueron ellos.

Después de 2.000 programas y tantas locuras… ¡El Hormiguero siempre dice que sí es posible! #WillSmithEH pic.twitter.com/lnBIhZymHB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 20 de mayo de 2019

El programa 2.000 del programa presentado por Pablo Motos, fue lo más visto de la televisión y líder absoluto con cerca de 3,3 millones de espectadores (3.291.000) el día de su emisión y el 18,6% de cuota, su segunda mejor cuota de la temporada.