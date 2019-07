¿Por qué el lunes explota Boom? Los Lobos se van al prime time a por el bote

Hace dos semanas saltó una de las noticias más esperadas para los espectadores del concurso más visto de la televisión: 'Boom'. Los famosos 'Lobos' habían ganado el bote. La emisión de ese programa quedaba en el aire... hasta hoy. Antena 3 acaba de anunciar que el próximo lunes el espacio pasará a emitirse en horario de prime time, cambiando de día la final de su reality 'Masters de la reforma'. ¿Qué puede pasar para que Manu, Valentín, Erundino y Alberto salten al prime time? Ganar el mayor bote de la historia de la televisión: 4.000.000 de euros. En la memoria de todos estará José, integrante del primer cuarteto de 'sabios' que dejó el concurso por motivos personales y falleció semanas después.

Fue en mayo de 2017 cuando Los Lobos aparecían por primera vez en el programa presentado por Juanra Bonet. Desde aquel momento, el concurso producido por Atresmedia en colaboración con Gestmusic ha crecido de forma imparable, pasando la cuota de pantalla en esa franja de un 12,1% a un 17,2% de media.

Los Lobos continúan acumulando récords y estos históricos concursantes de la televisión alcanzaron el pasado mes de mayo dos años de permanencia en el concurso y el programa alcanzó este mes un bote de 4 millones de euros, la mayor cantidad que se entregaría en un programa.

'Boom' ya ostenta el título de ser el programa de televisión que ha entregado el premio más alto en España. El concurso dio en junio de 2016 más de 2,3 millones de euros al equipo de los ‘Rockcampers’, cuatro amigos de Valladolid y Soria que concursaron durante más de 3 meses antes de hacerse con el premio.

Además, cuando 'Los Lobos' se lleven este lunes el premio del programa, casi triplicaría el pasado bote más alto: el bote está en más de 4 millones de euros, a los que se sumaría el acumulado que llevan desde hace más de un año que asciende a más de 2,5 euros. Por tanto, el premio estaría en más de 6 millones de euros para ‘Los Lobos’.

En más de una ocasión lo han rozado. Sin ir más lejos, el mismo día que se conoció que ya eran millonarios, aunque no hay que olvidar que casi la mitad de lo que ganen se lo llevará Hacienda. Una gallina clonada y Homero les impedía conseguirlo. No olvidan, por ejemplo, ese país que comparte prefijo con Madrid (India). No ha sido la única. Otra pregunta que les alejó del bote fue ¿cómo llamó a la adrenalina el fisiólogo Cybulski cuando la aisló por primera vez en 1895? La respuesta correcta era Nadnerczyna. Y así poco a poco han ido aprendido a convivir con la espuma que tantas veces les ha saltado.

El origen de presentarse al concurso nace de la necesidad. "Era profesor asociado en una universidad pero cobraba 250 euros brutos al mes. Acertando una pregunta de la bomba clasificatoria tengo el sueldo de un mes y si acierto la bomba he ganado lo de casi dos cursos", puntualiza Vicente.

Cuenta además que pasaba un mal momento de su salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y como está saliendo", bromea.