Los Lobos ganan el bote de 'Boom' en uno de sus días más flojos en el concurso

Parecía increíble, lo han rozado muchos días, pero pero ya lo tienen. Los Lobos ganan el bote de 'Boom'. Y lo hacen el día que más pinta tenía de que iban a ser eliminados. El momento hubiera sido de infarto si no se supiera, desde el pasado 24 de junio, que Manu, Erundino, Valentín y Alberto ya tienen en su poder el mayor premio de la historia de la televisión tras acertar todas las preguntas de la bomba final. Antena 3 les entregará ahora los 6.689.700 euros conseguidos -menos el 19% que se queda Hacienda- entre el dinero acumulado en el bote (4.130.000 euros) y la suma del día a día, respuesta a respuesta: 2.559.700 euros. En su último programa han sumado solo 3.600, cuando cualquier otro día la media eran unos 5.000. Pero el destino ha querido que pese a la pájara las palabras del presentador, Juanra Bonet, en esta ocasión se hicieran realidad. "Casi os vais... ahora os podéis ir si ganáis el bote". Y así fue. Parte del premio también será para el fallecido José Pinto.

Antena 3 ha querido despedir a los concursantes más queridos de la televisión por todo lo alto. Y para ello les ha cedido el prime time del lunes, espacio en el que un día normal se hubiera visto la final de su reality 'Maestros de la reforma'. En una jornada especialde preguntas y respuestas, Valentín, Manu, Erundino y Alberto no han faltado a su cita a las 20:00 horas, en un programa especial donde han confesado que alguno se aferra a los gayumbos de la suerte, otro reconoce que desde que sale en la televisión le limpian los boquerones en la pescadería y todos tienen en su camerino las lechuzas de la suerte que les regaló una fan. Ya a las 22:40 horas empezaba lo que se iba a convertir en histórico.

Así fue el camino hacia el bote

Enfrente de Los Lobos unos prejubilados del sector financiero que llegaban dispuestos a superarlos y obtener dinero para fundar una asociación y ayudar a los jóvenes empresarios.. No pudo ser. Eso sí, 'Los Cuerpos' fueron testigos de como Los Lobos empezaron un programa que acabó de la mejor manera: no saltó la bomba final.

La primera bomba del programa preguntó por el monumento más pequeño entre la Estatua de la libertad, Venus de Willendorf, Victoria de Samotracia y Esfinge de Guiza. Neutralizaron la bomba. La respuesta correcta, la Venus, de once centímetros.

En la segunda bomba La pregunta: Participó en los JJOO como deportista de una delegación española. Las opciones eran Miguel Delibes. Miguel Ríos, Miguel de la Quadra-Salcedo y Miguel Boyer. Y entre razonamientos y conocimientos neutralizaron la bomba. Era Miguel de la Quadra-Salcedo, que destacó en su juventud como lanzador de jabalina y disco. Logró a batir un récord mundial no registrado por su peculiar manera de lanzar el disco.

La tercera bomba también la desactivaron. Preguntaron por el río más caudaloso del mundo tras el Amazonas. Es el Congo . Las opciones: Nilo, Yangtsé, Orinoco, Misuri, Congo.

En la cuarta bomba las opciones son 'Crimen y Castigo' de Dostoievski, 'La metamorfosis' de Kafka, 'La Eneida' de Virgilio, 'Madame Bovary' de Flaubert y 'Ulises' de James Joyce. La pregunta: obra literaria que quedó inacabada a la muerte de su autor. No la consiguieron desactivar. Se quedaron a una. Cortaron La Eneida y dejaron Madame Bovary, se equivocaron. Erundino, como casi siempre, queda eliminado. Ya en la segunda fase del programa consiguen imponerse de nuevo y así rescatan de nuevo a Erundino. Así consiguió no ver el bote desde la barrera.

En la bomba plateada no tuvieron uno de sus mejores días. Llegaron a cometer seis errores. Se quedan a la espera de ver lo que hacen sus rivales con un total de 3.600 euros. Y sufren porque 'Los Cuerpos' llegan a los 3.000 euros. No tuvieron su mejor día y eso les sirvió de pasaporte para ganar el bote. De hecho Juanra Bonet, el presentador del concurso de Antena 3, les confiesa que han tenido una pájara y "os habéis podido ir". Y aventura: "Pero os podéis ir si ganáis el bote". La fortuna quiso que no se hablará más.

Antena 3, a por la audiencia

Antena 3 ha decidido pugnar por el horario de máxima audiencia y exprimir el éxito de un espacio que, con una media de más de 2.206.000 espectadores y un 17'2% de cuota media de pantalla, se ha convertido en el concurso más visto de la televisión, superando a su principal competidor, "Pasalabra" (Telecinco). Desde que naciesen Los Lobos, el concurso producido por Atresmedia ha visto incrementada su audiencia en más de cinco puntos, pasando del 12'1% de share de hace dos años al 17'2% actual. Los datos de la audiencia de mañana dictarán sentencia.

La cadena se enfrentará ahora a la ausencia de unos concursantes que ya podrán disfrutar de su merecida recompensa. Atrás quedan esas tardes en las que por 'culpa' de Michelle Jenner o una gallina clonada. No olvidarán, por ejemplo, ese país que comparte prefijo con Madrid (India) o cómo llamó a la adrenalina el fisiólogo Cybulski cuando la aisló por primera vez en 1895. La respuesta correcta era Nadnerczyna. Y así poco a poco han ido aprendido a convivir con la espuma que tantas veces les ha saltado... menos hoy.

El origen de presentarse al concurso nace de la necesidad. "Era profesor asociado en una universidad pero cobraba 250 euros brutos al mes. Acertando una pregunta de la bomba clasificatoria tengo el sueldo de un mes y si acierto la bomba he ganado lo de casi dos cursos", puntualiza Vicente. Cuenta además que pasaba un mal momento de su salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y como está saliendo", bromea.

Estas son algunas de las preguntas que en su día les alejó de un bote que ya tienen en su poder.

Cuando alcanzaron los cuatro millones de bote parecía que se alineaban los planetas para que se hicieran con el premio, pero el destino volvió a jugar una mala pasada y no pudo ser. El final definitivo se ha escrito hoy. Así fueron las preguntas de aquel 28 de mayo que no sirvió sino para engordar el premio hasta los 4.130.000 euros que hoy ya sí tienen dueños: Los Lobos.