'Los Lobos' ya han cobrado 175.000 euros cada uno y nacieron por "una necesidad"

Manu, Erundino, Valentín y Alberto han abandonado el plató de 'Boom' para ir a visitar a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. La primera pregunta del presentador de Antena 3 a 'Los Lobos' ha sido querer saber si la 'casa' había pagado ya algo de los dos millones de euros que llevan acumulados, sin contar el bote. Y sí. Los famosos 'Lobos' del concurso de Antena 3 ya han cobrado 175.000 euros cada uno, "lo conseguido en 2017", aclaran. Eso sí. No todo está en sus cuentas corrientes "porque Hacienda se queda casi la mitad", puntualizan.

Los concursantes que forman parte del Guinness por ser los que más tiempo llevan en un concurso llevan año y medio superando las bombas del concurso más visto de la tarde. Hasta en 10 ocasiones se han quedado a una respuesta de llevarse el ansiado bote que asciende ya a 3,7 millones de euros. No olvidan, por ejemplo, ese país que comparte prefijo con Madrid (India). No ha sido la única. Otra pregunta que les alejó del bote fue ¿cómo llamó a la adrenalina el fisiólogo Cybulski cuando la aisló por primera vez en 1895? La respuesta correcta era Nadnerczyna. Y así poco a poco han ido aprendido a convivir con la espuma que tantas veces les ha saltado y que"sale a mucha potencia y por eso me tapo la nariz", explica Manu.

El origen de presentarse al concurso "nace de la necesidad", explica Valentín. "Era profesor asociado en una universidad pero cobraba 250 euros brutos al mes. Acertando una pregunta de la bomba clasificatoria tengo el sueldo de un mes y si acierto la bomba he ganado lo de casi dos cursos", puntualiza.

Cuenta además que pasaba un mal momento de su salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y como está saliendo", bromea. Al primero que llamó fue a Erundino "que me pegó un baño en 'Saber y Ganar'". Luego llamó a otras personas que no pudieron pero "me dieron el teléfono de Manu y se apuntó a la primera". Y al mismo tiempo veía concursar a José Pinto (que abandonó el grupo a primeros de año) y le escribí una carta donde le invitaba a participar "y me dijo que en cuanto acabara el concurso". Alberto fue el último en llegar, un profesor jubilado de Úbeda.

Confiesan que ahora ven preguntas por todas partes y que "es un duelo diario con los guionistas". Aseguran que les gustaría ser ellos los que elaboran las preguntas. En ese duelo en el otro lado del ring hay un equipo que a una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta es poder verificar que la respuesta es válida. "Hay que llamar a varias fuentes oficiales para darla por verificada", cuenta a La Información Montse Claros, productora ejecutiva de Gestmusic Endemol Shine Group. Así, cada respuesta estaría respaldada por un catedrático, un doctor, la enciclopedia... "No sería la primera vez que una pregunta nace y cuando se intenta verificar alguna de las fuentes hace que muera".

Otra de las preguntas que les jugó una mala pasada a 'Los Lobos' fue de pura actualidad. Gisele Bündchen ya no era la modelo mejor pagada, Kendall Jenner. Quizá por eso ahora además de repasar cada una de las parcelas que mejor defiende cada uno de los concursantes no quitan ojo a eventos que luego puedan convertirse en preguntas. A la hora de 'estudiar', tienen suerte porque "cada uno tiene una parcela y los puntos débiles de cada uno es cubierto por los otros". Y así es. Manu suele responder a las preguntas de cine, Erundino todo lo que tenga que ver con animales y plantas, Valentín se decanta más por el are y la gastronomía y Alberto "cualquier cosa".