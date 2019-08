¿Qué es lo primero que compró Manu de Los Lobos con el dinero del bote?

El bote más alto de la historia televisión que se entregó a Los Lobos en el concurso 'Boom' evitó una desgracia mayor. Coincidió con la riada en Tafalla "y muchos se quedaron en casa para vernos ganar", declara Manu Zapata, uno de los integrantes de los cuatro concursantes más queridos de la televisión.

"Poco a poco se van recuperando las cosas", relata el concursante en Espejo Público. "Los comercios intentan seguir adelante pero ha sido muy dura la destrucción del agua y se perdieron 500 coches y muchas tiendas de la zona centro perdieron prácticamente todo y con paciencia esperamos las ayudas del ministerio para ver si se produce la declaración de zona catastrófica".

Sigue emocionándose cada vez que escucha a su compañero Erundino responder a la última de las 15 pregunta que les abrió la puerta, al fin, del bote de 6,6 millones de euros. Más de un vecino de Manu le ha comentado que "la parte más dura de la riada coincidió con ese esperado momento y eso evitó una mayor desgracia porque estábamos muchos en casa viendo el programa". Pese a lo sucedido son muchos los que por la calle le siguen dando la enhorabuena y los que "me dicen que deberían repetirlo porque la riada nos levantó a todos del sofá corriendo".

Cuando Manu llegó a casa de su madre para ver el programa en familia -lestán grabados- entre los coches que se perdieron está el de su madre. "Ella lo necesita para seguir adelante y el primer gasto que he hecho con el dinero del premio ha sido comprarle uno".

El dinero obtenido "todavía no lo hemos cobrado". El empleado para su "primera inversión" es el que "la cadena tuvo a bien adelantarnos en un programa especial". Este crítico de cine que se está estudiando oposiciones a Correos tiene claro que "con el dinero no me puedo jubilar... en mi caso". Cuando acabó la resaca del bote "volví a mi vida normal y como ya dije, llegué a la televisión desde la cola del paro y ahí sigo, ahora con un colchón algo mayor".

Este mes de agosto y septiembre lo que tiene en mente es "descansar". Y Los Lobos no olvidan que no acabarán con la misión hasta que no se hagan una foto en ese cabo de Botnia "donde iremos al igual que el viaje que nos prometimos hacer a la Patagonia". ​