Máximo Huerta: "Voy a las entrevistas con miedo, ya no se habla con libertad"

Máximo Huerta ha respondido a la llamada de uno de los podcast de La Información, 'La Cabina de Borja Terán', para hablar de su nuevo programa en La 1, de cómo se juzga con las redes sociales sin fijarnos en los contextos y cómo fueron aquellos días en los que fue ministro de Cultura. Desde su camerino, el presentador de 'A partir de hoy' confiesa que echa de menos aquellos años dorados de Estudio 1 donde graba su magazine porque "hemos perdido la libertad de hablar con tranquilidad".

Se refiere así a que él mismo va "con miedo a una entrevista" porque cualquier frase que se destaca "tiene un contexto, un tono, una risa y viene de una circunstancia" y "por el tiempo en el que vivimos y trabajamos te encuentras tertulias polarizadas, titulares que la comilla es un adorno floral o frases que solo son para el mero click". El presentador está convencido de que "ya no hay nadie en televisión que esté hablando libre del todo".

El que fuera ministro de Cultura de Pedro Sánchez lo sufrió el día del nombramiento "y entendí varias cosas". Relata cómo se quitó de la Academia de la Televisión "por no defender al alguien que venía de la televisión de todas las críticas". Esperaba algún respaldo porque en la televisión "hay cultura, grandes series, muchos trabajadores...". Relata que sufrió "jauría, homofobia, prejuicio, la burla por venir de la televisión..." Le afectó como se trató el nombramiento y se "ridiculizó desde la propia prensa por su pasado televisivo".

También hacen referencia a la cuenta de Twitter de Máximo que ahora es "gris" . Después de su dimisión la canceló. Cuando fue nombrado ministro se destacó un tuit en el que aseguraba que odiaba el deporte "pero eso sucedió una tarde después de salir del gimnasio y puse eso porque no me gustaba hacerlo". Se refiere así a como cada tuit tiene su momento y "fíjate en lo que se convirtió aquello" que incluso "viendo a Rafa Nadal ganar el Roland Garros "me lo preguntaron". En este sentido asegura que "he dejado de ser yo en algunos sitios. En un café con amigos sí lo soy".

Pero ahora ha vuelto a esa televisión que tanto defiende, aunque algunos "creen que pueden ridiculizar" y que muchos consideran que está "por detrás de la prensa y la radio". De las numerosas ofertas que le llegaron una vez dejó de ser ministro eligió La 1 y 'A partir de hoy', un oasis de cultura "sin corazón, sin sucesos, sin reality, sin pelea política...". Atrás queda ya esa llamada en la que Pedro Sánchez le llamó personalmente por teléfono para ofrecerle una cartera que con el paso de los días "ya es pasado". Y lo lleva con mucha normalidad. Cuando le comentan que estará alto de tanto ministerio sonríe: "No te creas, va a aguantarme toda la vida".

Pero Máximo, pasara lo que pasara, ama la televisión y la cultura. Nunca sabremos qué papel hubiera desempeñado como el ministro de esa cartera, pero tiene claro que "cultura no es solo el museo de prehistoria o el 200 aniversario del museo de El Prado, que creo que ha pasado casi desapercibido...". Asegura que cultura es "la gastronomía, lo que nos ponemos, los videojuegos...". Por su nuevo plató en la cadena pública desfilan personajes de la cultura como el pensador Marina o "Sacristán recitando a Delibes" o Dolores Redondo, María Dueñas... "Es un gustazo".