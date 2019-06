Revilla: "Seguro que en los entierros hay un mercado negro con las flores"

"Te tengo que felicitar porque has ganado las elecciones autonómicas en Cantabria", dice Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla, que bromea al pensar que si se presentara a las elecciones generales "también ganaría". Confiesa que su pasión es su tierra "porque lo tenía todo porque era director de un banco, tenía un barquito..." Motos le corta para que "no me metas la brasa con Cantabria nada más empezar". .. y no solo no lo consiguió sino que casi conduce el programa.

La primera pausa publicitaria de 'El Hormiguero' llegó con una advertencia de Pablo Motos: "Que se aten los machos algunos porque Revilla va a disparar". Y lo hizo. Estas son algunos de sus dardos.

-Pactos con el PSOE: "O hay tren o no hay pacto pero ni en Madrid ni en Cantabria ya lo saben".

-Y no va de farol: "Al final de mi vida no voy a hacer una chapuza por seguir cuatro años más gobernando".

-Pepiño, mentiroso: "Ese tren se adjudicó la obra por un personaje mentiroso (Pepiño Blanco) en el año 2010 y luego se anuló la obra. La empresa recibió seis millones de euros y desde entonces no se ha vuelto a poner un raíl".

- Zapatero no remató: "Zapatero me dijo que el 1 de marzo aparecería en el Boletín Oficial del Estado se volvería a adjudicar la obra. No salió. No se me puso nadie más al teléfono. En mayo mayoría absoluta del PP".

-Sánchez sabe que no hay vuelta atrás: "Me felicitó por la noche en un mensaje y yo le dije tenemos que hablar. Si no hay tren, nada". Ahora "que llame".

-No es oportunista: "Ya está bien que tomen el pelo a una tierra noble como la nuestra leal a España y que no pide nada más que algo que pide todo el mundo y ya me engañaron en 2010 y no me engañan más".

- Tras regalarle un pin en forma de corazón a Pablo: "Un corazón no se puede vender sino que se dona frente al lazo amarillo que separa, con todo el respeto a quien lo lleve, es el corazón que une".

- Al escuchar que Pablo Motos tiene casi un millón de seguidores en Instagram: "Si yo tuviera un programa como este estaría en cinco millones".

-El procés: "Hay un tío ahí que no se casa con nadie y se llama Manuel Carmena. Es un tío que aplica la ley. No tengas ninguna duda y da igual que el abogado del Estado diga lo que le da la gana". "Mientras la ley no se cambie hay que acatarla y más si se es un cargo público".

- ¿Tramp? "Estoy convencido de que en España un Trump no duraría ni dos semanas.". Pablo Motos tiene que obligarle a pronunciar de nuevo su nombre... Cree que le aguantan en "EEUU pero en España lo largan".

- Añora a Mariano: "Teresa May lleva 40 mociones en dos años y no gana una y a Mariano lo largamos en una semana. En España hay capacidad de reacción", y continúa "Que conste una cosa... ahora, pasado el tiempo, le cojo hasta afecto y puede que fuera injusto con él porque tiene una cosa buena... se ha ido y no habla como Aznar o González que no callan"

- Aznar, a las montañas: "El Aznar tenía que estar en una montaña donde dice que se fraguaron los atentados callado pidiendo perdón por hacer una atropelía con un americano y un ingles por invadir un país".

-¿Vive con miedo? "Yo vivo en Cantabria y nunca he lelvado guarda espalda y voy a trabajar con un Peugeot 208 y muchas noches se queda abierto... y nunca me han robado".

-Cataluña: "Ya hago zapping cada vez que veo que en una tertulia sale el tema de Cataluña. Ya no quiero que me preguntes. Lo que hay que hacer es, una vez se intenta dialogar y no se entra en razón, aplicar la ley. La gente se creía que era una broma y no...".

-Así quiere que sea su entierro: "Quiero que me quemen y no quiero ni una puñetera flor porque ¿dónde van? yo he visto entierros con 133 y al día siguiente no hay ninguna en el cementerio... estoy seguro que hay un mercado negro con las flores. No he visto ninguna incineradora de flores y seguro que luego se colocan en bodas o.... Gloria Serra, apúntate esto".

- A Amancio Ortega: "Gracias y mande más".