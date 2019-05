Miki de Eurovisión: "Me da igual quedar el último si vuelvo orgulloso del tema"

El representante de España en la 64.ª edición del Festival de Eurovisión, Miki Núñez, ha afirmado que le "da igual quedar el último" si está "orgulloso" con lo que ha hecho encima del escenario. "Lo único que quiero es volver aquí con la cabeza bien alta", ha explicado. El joven artista se ha expresado antes de poner rumbo este jueves a Tel Aviv (Israel) donde tendrá lugar el certamen europeo, los próximos 14 y 16 de mayo (semifinales) y 18 de mayo (final).

"Lo único que me preocuparía y que me sentaría mal es volver sin que estos cuatro meses de curro incansable se vean representados en esos tres minutos", ha asegurado el intérprete preguntado sobre si está preparado para cualquier resultado.

Preguntado sobre si se ha atrevido a soñar con algo grande, Miki ha apuntado: "No seamos gafes y no digamos nada pero he soñado muchísimas veces con escuchar 'twelve points go to Spain' ('12 puntos van para España'). Lo he escuchado muchas veces".

El candidato español (Terrasa, España, 1996) viaja este jueves a Tel Aviv, donde el viernes 10 de mayo realizará el primer ensayo de 'La Venda', el tema creado por el cantante y compositor de La Pegatina, Adrià Salas. "Estoy yo creo a la mitad de lo nervioso que podría estar", ha confesado Miki, que ha agregado que mañana ya estará "al cien por cien de nervioso".

Sobre la puesta en escena, cuyo director artístico es Fokas Evagelinos, el cantante ha indicado que el griego es "bastante perfeccionista" y ha confesado que cree que va a sorprender. Grande, color y 'non stop' son las tres expresiones con las que Miki ha definido la puesta en escena y ha agregado que el vestuario es "cómodo" y le permite moverse y desenvolverse.

Asimismo, ha confesado que no se llevará ningún amuleto ya que es su abuela la que se encarga de poner velas "a todo el mundo", y ha señalado que si gana el certamen se tatuaría una venda. "Puede ser pequeña", ha apostillado.

Miki ha estado acompañado de los comentaristas del concurso, Julia Varela y Tony Aguilar; los responsables de la delegación española en Eurovisión, Ana Bordas y Antonio Losada; los cinco artistas que le acompañarán en el escenario (María Acosta, Mari Martínez, Fran Guerrero, Ernesto Santos y Mikel Hennet); y la directora musical de la candidatura española, Mamen Márquez.

Antes de la rueda de prensa ha tenido lugar una 'charanga eurovisiva' desde la puerta del Sol hasta la plaza de Santo Domingo, que ha recorrido la calle Preciados y la plaza de Callao. Inicialmente estaba prevista la participación de Miki que no ha podido asistir por tener que atender al "alud" de entrevistas, según ha explicado Ana Bordas.

Ante la ausencia del candidato español en Eurovisión, Julia Varela y Tony Aguilar han encabezado el grupo de bailarines y periodistas que han bailado varios temas eurovisivos que escuchaban a través de unos auriculares.

'La venda', que defenderá el 18 de mayo Miki; 'Vivo cantando', de Salomé; 'Euphoria', de Loreen; 'Europe's living a celebration', de Rosa López; o el mítico 'La, la, la', de española Massiel son algunas de las canciones que se han bailado por el centro de Madrid. Sin embargo, el ambiente festivo se ha visto empañado por las reivindicaciones de un grupo de activistas que, con pancartas y consignas, han pedido el boicot a Israel --organizador del certamen en 2019--.

En este sentido, durante la rueda de prensa, Ana Bordas ha señalado que no se ha producido debate alguno en RTVE sobre la conveniencia de participar este año en Eurovisión. "Hemos participado en el festival desde 1961 y en ningún momento se planteó este año el debate de si íbamos. Estaba claro que íbamos a ir", ha recalcado, para después justificar que Eurovisión es "una fiesta musical y la música une a los pueblos".

Bordas ha insistido en que RTVE tiene claro que participa en un "evento musical" que no tiene "ningún carácter político". A este respecto, Miki ha aclarado que no ha recibido ninguna instrucción de seguridad específica ni desde la Corporación ni desde la organización del certamen.

TVE emitirá en La 2 de las dos semifinales, los días 14 y 16 de mayo, a las 21.00 horas; y la gran final, a la misma hora, en La 1 y TVE Internacional. Tony Aguilar --por segundo año-- y Julia Varela --para la que será su 5º festival-- será la pareja de comentaristas; junto a ellos estará Víctor Escudero, experto en Eurovisión.

Por su parte, la modelo y presentadora Nieves Álvarez será, por tercer año consecutivo, la portavoz de los puntos españoles. En esta ocasión, con Granada como imagen del voto español. El jurado está formado este año por Sole Giménez, David Feito, Ricky Merino, Elena Gómez y Raúl Gómez.