Mila se alía con Adara y carga contra Alba Carrillo en GH VIP: "No me amenaces"

Los nominados de esta semana en GH VIP, Antonio David Flores, Adara y Mila, han sido los protagonistas de una discusión a la que se han sumado el resto de sus compañeros. La gran bronca entre Mila y Alba del pasado domingo ha tenido este martes su segunda parte. La mala relación entre las dos ha vuelto a quedar en evidencia y Adara ha desvelado el supuesto motivo de su enfrentamiento. “A Alba le molesta que Mila se junte con David”, confesaba.

Tras esta afirmación, Alba Carrillo salta de su asiento para atacar a Antonio David, al que llama “el agazapado”, a Adara y a la propia Mila. La modelo, junto con Estela y Noemí, acusaban a la colaboradora de ‘Sálvame’ de haberlas dejado de lado. Los disparos de Alba también se han dirigido hacia Adara. “Interesan los bandazos cerca de la final”, comentaba sobre el buen rollo que ahora mantiene con Mila, que, finalmente, ha explotado de nuevo. “Sois las tres virtudes y el resto somos una mierda”, afirmaba.

Ha sido en este punto cuando las voces se han convertido en gritos en todas las direcciones. “¿Por qué te molesta que ella me cuide?”, recriminaba a Alba. “Tiene una capacidad para dar la vuelta a las cosas…”, continuaba. Como respuesta, la modelo ha dejado ver que se calla cosas de Mila. Ante estas insinuaciones, la mayor del concurso volvía a elevar el tono: “A mí no me amenaces. A mí las balas no me dan miedo. Di lo que te dé la gana y suelta la mierda que te dé la gana”.

La tensión de la casa estaba lejos de acabar. “Nos has dejado a todas como una mierda. Llevamos todo el concurso contigo y estas siendo muy injusta”, se justificaba Alba. En este momento ha saltado Adara para acusar a las tres amigas, Alba, Estela y Noemí, de no estar con Mila en sus momentos bajos. “Bien que estabais de risitas cuando estaba ayer una persona destrozada…”, acusaba. La unión de Mila y Adara se ha afianzado en la última semana hasta tal punto, que ha sido la única que ha salido en su defensa ante los ataques de Alba y sus dos amigas. “Ahora vais de ejemplo, ¿ejemplo de qué?”, concluía la concursante.