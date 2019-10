Mila Ximénez, a punto de abandonar 'GH VIP': "Sáquenme de aquí ya"

Kiko Jiménez y Mila Ximénez, los concursantes más polémicos de esta edición, llevan toda la semana lanzándose pullitas pero ninguna como la de esta noche.

Todo empezaba con un: "A ella la traen aquí, no porque sea una abuelita muy maja, ella es así", por parte del ex de Gloria Camila, que acompañaba la frase haciendo como si lanzara cuchillos. Una descripción que a Mila no solo no le ha hecho ninguna gracia, también ha conseguido que a la colaboradora le entre otro de sus ya famosos brotes y responda: "Un señor que dice que traen a una abuelita para maltratar al equipo no merece ni que le conteste".

Una sentencia que ya se esperaba y que se ha quedado en nada al lado de la traición que ha vivido por parte de El Cejas.

Mila aseguraba en directo haber perdonado ya al exconcursante de Got Talent y estar de buen rollo con él cuando el programa emitió un vídeo en el que El Cejas, aliado de Kiko Jiménez, se reía de los problemas que tiene dentro de la casa la colaboradora. Mila no ha podido soportar la deslealtad y, después de pensarse dos veces, ha sentenciado: "Lo único que le pido a la gente es que me saque de aquí ya, porque esto es un puto infierno".

El Cejas se ha justificado diciendo que las risas estaban fuera de contexto. Una explicación que no ha convencido a la colaboradora, que ha amenazado con abandonar el programa como no cambie la situación.