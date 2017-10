Netflix lanza un nuevo tráiler de 'Stranger Things' a 13 días de su estreno

A 13 días del estreno de la esperada segunda temporada de Stranger Things, Netflix acaba de lanzar un segundo tráiler.

Un año después, los ciudadanos de Hawkins (Indiana) aún se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio. Will Byers ha regresado del Mundo del Revés, pero un ente más grande y siniestro sigue amenazando a los que han sobrevivido. Un año después del regreso de Will, todo parece haber vuelto a la normalidad, pero la oscuridad amenaza a todo el pueblo de Hawkins.



La nostálgica serie y el remake de "La Bella y la Bestia" compartieron los grandes premios de los MTV Movie and TV Awards, que este año se ampliaron para premiar lo mejor de la televisión.



La producción de Netflix, convertida en un fenómeno, se llevó los premios a mejor show de TV y mejor actor para una muy emocionada Millie Bobby Brown, una de sus jóvenes estrellas.