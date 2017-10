'El joven Sheldon' y 'Vergüenza', entre los estrenos de noviembre de Movistar+

Este noviembre llega un nuevo estreno de ficción original de Movistar+ con 'Vergüenza'. Pero no será lo único. El esperado pasado de Sheldon también te obligará a tachar una día en el calendario para no faltar a la cita. Toma nota de todo.



En 'Vergüenza' Jesús y Nuria son una pareja que tiene un problema. En cualquier situación están abocados siempre a hacer el ridículo delante de sus amigos y familiares, poniéndose en evidencia de la forma más humillante. Él es fotógrafo de bodas y bautizos pero se cree llamado a demostrar su verdadero talento en la fotografía "artística". Ella piensa que más allá de sus crisis transitorias empezará una vida más interesante. Juntos deben resolver si su patetismo es un virus pasajero que se han contagiado o una enfermedad crónica.



Otra de las novedades más esperadas es el estreno de 'El joven Sheldon'. Será el viernes 3 de noviembre a las 22:00 horas (Movistar Series-Dial 11). Los siguientes capítulos se emitirán a las 22:25 horas.



'El joven Sheldon' es el esperadísimo spin-off de 'Big Bang', una de las series de mayor éxito y seguimiento fan de los últimos años y cuyas 10 temporadas se podrán ver bajo demanda. A lo largo de todo ese tiempo la audiencia ha conocido al icónico, excéntrico y extraordinario Sheldon Cooper (Jim Parsons). Ahora podremos conocer su infancia, mientras se embarca en un viaje inocente, incómodo y esperanzador hacia el hombre en el que se convertirá.



Para el joven de nueve años no fue fácil crecer en el Este de Texas. Ser una mente privilegiada capaz de entender matemáticas y ciencias avanzadas no siempre resulta útil en un lugar en el que la Iglesia y el fútbol americano se llevan el protagonismo. Mientras el vulnerable ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia debe aprender a lidiar con él.



Otro estreno del mes de noviembre en Movistar+ será 'Animal Kingdom'. Se estrenará en el dial 12 el 22 de noviembre a las 21:35h en doble episodio. La T2 llegará el 27 de diciembre.



'Animal Kingdom' es la historia de la familia Cody: retorcidos, tóxicos, peligrosos y criminales, pero familia al fin y al cabo. Basada en la película australiana del mismo nombre, que le valió una nominación al Oscar a Jackie Weaver ('El lado bueno de las cosas'). Es la historia de una familia de criminales y la peligrosa dinámica interna que viven sus personajes dentro de este contexto que recuerda a series como 'Ray Donovan' o 'Shameless'.



Cuando su madre muere de sobredosis, Josh ‘J’ Cody (Finn Cole), un joven de diecisiete años, se ve obligado a recurrir a la única persona de la que su madre se ha encargado de apartarle toda su vida: su abuela. Así, Janine ‘Smurf’ Cody (Ellen Barkin) acoge a ‘J’ en su casa, situada en una ciudad costera al sur de California. Allí Josh se encuentra con la realidad de un nuevo hogar, pero pronto descubre que más que una familia, los Cody forman un auténtico clan de criminales.



La madrugada del domingo 5 al lunes seis de noviembre en el Dial 11 se estrenará 'Smilf', una serie de Showtime con un inconfundible estilo ‘indie’ por la historia, por los personajes, por la manera de estar rodada y por la mezcla de humor políticamente incorrecto y toques de drama.



Bridgette es una veinteañera que vive en un barrio al sur de Boston, pero sus inquietudes en lo que se refiere al sexo, las relaciones y su carrera profesional chocan con la realidad diaria de ser madre soltera.



Y mientras, dos nuevas historias, dos nuevos personajes, dos nuevas localizaciones llegarán con la segunda temporada de 'The Girlfriend Experience' desde el 6 de noviembre a las 00:30 horas.



Se trata de una serie de antología producida por Steven Soderbergh que gira en torno a la figura de las ‘escort girls’. Inspirada en la controvertida película de 2009 dirigida por el propio Soderbergh y protagonizada por la actriz porno Sasha Grey.



Y los amantes de 'Shameless' podrán, desde el 6 de noviembre en el dial 11, ver los nuevos episodios de la octava temporada de 'Shameless', serie que se sigue consolidando como una serie atrevida, descarada, gamberra y también tremendamente entrañable. El concepto “felices para siempre” no es algo a lo que los Gallagher estén acostumbrados…



Tras un intenso período de meditación, enriquecido por buenas dosis de droga, Frank se siente un hombre completamente nuevo y decide que ya es hora de contribuir a la sociedad y a su familia como ciudadano ejemplar. Mientras tanto, Fiona afronta con éxito la decisión de invertir en su propio apartamento de alquiler, pero tanto inquilinos como vecinos se lo van a poner difícil.



Lip intenta retomar las riendas de su futuro y descubre que debe hacer sacrificios inesperados para mantener su alcoholismo a raya. Ian, por su parte, hace lo propio en su trabajo como paramédico pese a su enfermedad y se plantea dar un paso en su relación con Trevor.



Mientras, Debbie busca construir las bases de su futuro como madre soltera y ahora también como trabajadora, formándose en la escuela de soldadura, y Carl se pone creativo a la hora de buscar una nueva fuente de ingresos tras perder su beca. Quizá el alijo de cocaína heredado de su difunda madre y que Fiona escondió en el ataúd podría ser una buena garantía... Lo que queda claro es que los Gallagher deben seguir haciendo lo que mejor saben hacer: sobrevivir.