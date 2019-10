Pablo Motos sonsaca dos secretos a los protagonistas de Juego de Tronos

Isaac Hempstead y Liam Cunnigham, dos de los protagonistas de la serie más famosa de los últimos tiempos, Juego de Tronos, acudían a divertirse a El Hormiguero para presentar la exposición oficial de la mítica ficción.

Tras una breve introducción en la que ambos actores comentaban que la serie ya forma parte de sus vidas y que, al ritmo al que iba, no se imaginaban que pudiera llegar a terminar jamás, llegaban dos de las preguntas más comprometidas de la noche.

Pablo comenzaba con Isaac: “Me han dicho que tu mirada es muy intensa…”. “Sí, lo es”, respondía el actor tímidamente. “Pero, esa mirada, tiene truco”, interrumpía el presentador, que hacía una pausa de unos segundos antes de desvelar uno de los secretos mejor guardados de Isaac: “Esa mirada tan intensa es porque no ves nada sin gafas”. Isaac se reía, se sonrojaba y confesaba: “Efectivamente. Tengo que cerrar un poco los ojos si quiero ver bien la cámara”, confesaba. Pablo quería saber más, y continuaba con las preguntas: “¿Cuántas dioptrías tienes en cada ojo?”. “Pues tampoco muchas, alrededor de tres”, confesaba entre risas Isaac.

Pero la cosa no terminaba ahí y Pablo aseguraba que, en la exposición que veremos en Madrid, hay muchos objetos reales... pero no estarán todos porque alguien los ha robado. “Yo no le llamo robar. Yo le llamo liberar”, respondía entre risas Liam. “Si hiciera un lista de todas las cosas que me llevé, tendríamos que tener un programa de tres horas…”, manifestaba el actor.

Además, Liam aseguraba que él, como ya tiene experiencia, robaba de vez en cuando para que no se notara la falta de objetos. “Yo me acordé de robar el último día, y lo único que me queda es una cuchara de madera”, remataba Isaac.