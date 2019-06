La polémica gala de Supervivientes: peleas, sanciones... y Violeta en casa

"Lo que pase en la isla se queda en la isla", decían los concursantes que quedan en Supervivientes. Veremos si lo cumplen. Por ahora la polémica es lo que vuelve a reinar entre ellos tras una gala, la diez, en la que Colate ha sido expulsado, Dakota castigada con una nominación directa, Fabio proclamado nuevo líder y Mónica Hoyos e Isabel Pantoja enfrentadas como nunca.

Desde Madrid Violeta, ya en plató era testigo de todo. Su llegada fue alocada y su entrevista con Jorge Javier inquietante para ella. El peor trago lo pasará hoy en Cuatro ya que su exnovio, al que abandonó en mitad del programa por Fabio, la espera en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Las lágrimas y los gritos están servidos.

Y en la isla también, por mucho juramento que hagan. Porque Mónica e Isabel se llamaron sinvergüenza en más de una ocasión en una gala en la que los otros dos nominados han sido precisamente Mónica y Albert. Ambos se enfrentaron en directo a la tonadillera y en las redes más de uno lo ha querido destacar. Ambos se aliaron contra Isabel, que vio como Fabio la salvaba de la nominación. Omar es otro de los beneficiados de que el italiano sea el nuevo líder.

Los que también se plantan son los seguidores de Dakota, que no entienden por qué ella ha sido sancionada de una manera tan directa, sin opción a explicación. La organización la castiga por no obedecer durante la semana. Tenía unas gafas que la impedían ver y no debía quitárselas... pero no lo cumplió a rajatabla. ¿Si lo hubiera hecho otro hubieran tomado la misma decisión? se preguntan en Twitter. Pocos critican la salida de Colate. Empezó el programa anunciando que se quería quedar, pero fue el elegido por el público para regresar a Madrid.