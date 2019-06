Resines cree que un grupo político o de comunicación hundió La Reina de España

'La Reina de Espala' en taquilla fue un fracaso. La cinta de Fernando Trueba con Antonio Resines y Penélope Cruz acabó en números rojos, algo que el propio actor tacha de "barbaridad y disparate de mucho cuidado". Así lo ha dicho en su visita a El Hormiguero. El mantiene la teoría de "que lanzaron una campaña tan brutal por unas declaraciones de Trueba que se interpretaron mal que se notó".

La cinta tuvo un presupuesto de once millones de euros y la taquilla rozó el millón. El primer fin de semana la mujer de Trueba, Cristina, ya avisó porque en taquilla solo se recaudaron 100.000 euros "algo muy bajo para una película con más de 300 copias en los cines", reconoce Resines. La cinta recaudó 1,5 millones y el presupuesto era de once.

Y va más alla: "Digo una cosa aquí en El Hormiguero... con toda la potencia del programa no tienes capacidad para lanzar esa campaña y que te sigan de esa manera. Tenía que haber detrás un grupo muy importante político o de comunicación porque no fue nadie a ver la película". Y continúa sembrando la duda: "¿Qué paso? ¿por qué? No fue nadie ni de izquierdas ni de derechas desde el primer día. Al final fueron 150.000 santos los que la vieron".

El actor también reconoció que en el proyecto perdió bastante dinero. Mucho se dijo sobre su inversión, al igual que la de Penélope Cruz, pero por ahora ese dato se lo reservan. Lo que sí ha bromeado Resines es con Broncano, al asegurar que perdió tanto como lo que dice el presentador que tiene en el banco.

Las declaraciones a las que se refiere Resines tuvieron lugar cuando Trueba recibió el premio nacional de cinematografía y dijo que "nunca se había sentido español". Esto se dijo un año antes del estreno de la cinta. Resines mantiene que parte de las declaraciones se sacaron de contexto. El propio director aclaró después que se sentía muy español y solo pretendía hablar con humor del tema nacionalista.