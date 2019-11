Mejide da su pase de oro a uno de los peores actos para hacer feliz a Martínez. 

Una de las peores actuaciones de la noche se llevaba el pase de oro de Risto Mejide y, todo, por ayudar a su querido Dani Martínez. “David González es mi nombre artístico. Y voy a cantar mientras suena de fondo una base. Tengo talento para componer, tengo talento para actuar. Mi sueño es llenar estadio, y lo voy a conseguir.”, comenzaba explicando el concursante.

David empezaba desafinado y con la voz temblorosa y, tan solo 5 segundos después de empezar, conseguía la X roja de Edurne. Poco después le daba Dani a su botón y al de Risto, y minutos más tarde apretaba él mismo el de Paz.

Dani era el primero en valorar: “Yo, es que no he visto bien el tono. Una afirmación a la que Risto respondía con u : “Sé sincero, por qué has apretado el botón. Di la verdad.”. “Venga, te la voy a decir. Es que, como eres mi hermano, pues quería evitar…”, continuaba Dani la explicación. “Di la verdad. Di la verdad.”, repetía Mejide enfadado. “Es que eres mi hermano, y te quiero ver en Got Talent 6.”, aseguraba Dani. “Para que veas lo difícil que es esta silla, que cuándo tienes que decir la verdad, hasta el mejor cómico de España se achanta.”, provocaba el publicista.

"David, cariño, yo creo que ha sido horrible.", confesaba Edurne. "¿Ves?" Yo voy a hacer de Dani Martínez: Estoy deseando ir a un concierto tuyo y comprarme todos tus disco. Eres mi hermano.”, imitaba Risto al cómico muy enfadado. Y Dani recriminaba: "Risto, es que no estás valorando de verdad. Yo te doy un sí". "Yo como me debo a este concurso y a la gente a la que quiero, tengo que decirte que, si Dani quiere verte en semifinales….", dejaba en alto la frase el publicista.

Risto se levantaba de la silla, le preguntaba a Dani si de verdad quería ser feliz viendo a este concursante en semis y este respondía que sí. “Todo por un hermano.”, comentaba. Risto Mejide y Pulsaba el botón, dejaba alucinado a todo el público, a sus compañeros, al presentador e incluso al mismísimo concursante. Risto se acercaba al escenario, y Santi confesaba: “Hasta el propio David me ha dicho que esto es muy raro, que esto es surrealista. Esto es Got Talent.”