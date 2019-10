Rocío Flores admite quién es la única que sabe por qué está enojada con su madre

Todo empezaba con una charla en el jardín entre Antonio David Flores, ex de la hija de Rocío Jurado, y Kiko Jiménez, en la que el ex de Gloria Camila le preguntaba al exguardia Civil el porqué de que el clan de los Mohedano se pusieran tan en contra de él. Antonio David comenzaba explicarse: "Estas situaciones siempre tienen un fuerte y un débil, y la gente siempre se pone a lado del más fuerte. Yo era guardia civil, y nada más. Ella era la hija de Rocío Jurado". Una explicación que a Kiko le pareció sincera, y a la que respondía con una polémica sentencia: "Tú piensa que tú eres un padre coraje, y lo has dado todo por tus hijos. Con eso es con lo que tienes que quedar". Una frase con la que intentaba tirarle piedras al tejado de Rocío Carrasco insinuando que, la hija de la más grande, nunca había estado al lado de sus pequeños

Pero Kiko no era el único interesado en conocer todos los detalles de esta polémica, y a la vez oculta, disputa familiar. En cuanto se metió dentro de la casa, Estela, pareja de Diego Matamoros, aprovechó que Kiko había estado con Antonio David para preguntarle por qué los hijos no se hablaban con su madre. "Esa es la pregunta del millón", respondía Kiko Jiménez.

Una cuestión que intentaba resolver Jorge Javier Vázquez en pleno directo y en plató aprovechando que la joven Rocío Flores estaba allí para defender a su padre. Jorge, intentó tirar de ingenio y para decirle que, ahora que se estaban haciendo amigos fuera de cámaras, algún día tendría que contarle la verdad. "No, no, no, no. No lo voy a contar. No he hablado nunca del tema y no lo voy a hacer ahora", respondía muy seria y casi tímida la pequeña Rocío.

"Tú imagínate que con el tiempo nos hacemos amigos. Algún día me lo contarás, ¿no?", Preguntaba JJ. Una declaración de intenciones a la que la hija de Rocío Carrasco respondía de la manera más sincera: "No tengo muchos amigos que lo sepan. Solo lo sabe Gloria Camila".

La confesión sorprendía a Jorge y a todos los que estaban en el plató, y al presentador no le quedaba más remedio que preguntar: "Y, ¿porque se lo has confesado a ella?". "Pues, porque ha vivido conmigo muchas cosas, pero si te digo que no, es que nada". "Ya te lo iré sacando", continuaba Jorge. Una conversación que Rocío finalizaba con un serio: "Que no, que no".