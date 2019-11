Ruth Lorenzo: "Me he sentido como el bicho raro en la esquina de la clase"

En una nueva entrega de 'La Cabina', Ruth Lorenzo se sincera sobre la inestabilidad que vive la industria musical y la frustración que genera. También la cantante recuerda el aprendizaje que supuso participar en la versión británica de 'Factor X', reflexiona sobre su vínculo 'Eurovisión' y su perfeccionismo.

"Mi meta era que con el paso del tiempo me sintiera feliz de verlo"... y "lo conseguí", reflexiona sobre su interpretación en Eurovisión en 2014 de 'Dancing in the rain'. Confiesa que desde siempre "donde hubiera un foco yo quería cantar" y que 'Factor X' "ha sido mi gran escuela".

Y revela la mayor lección que aprendió: "Cuanto más verdad sea lo que haces y cuanto menos pongas alrededor, más llegas". Recuerda Ruth que su mejor actuación en el concurso fue la que "peor vestida iba, que no había escenografía y que solo estaba yo, un foco y el público". Y reconoce que "no me quería ir a casa, quería seguir luchando".

El Podcast

