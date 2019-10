Telecinco llena el espacio de Pasapalabra con un reencuentro en 'Gran Hermano'

A las 20:05 horas los espectadores de Telecinco han echado de menos su concurso estrella: 'Pasapalabra'. La cadena de Mediaset ha emitido un "Sálvame Banana", una extensión en horario del programa líder de las tardes para sustituir al espacio presentado por Christian Gálvez, después de que el Tribunal Supremo ordenara ayer el cese inmediato de la emisión del programa presentado por Christian Gálvez. El de ayer puede ser su última emisión si no se alcanza un acuerdo con la la productora ITV. Se fue sin despedirse y con un bote pendiente de 1.030.000 euros.

"Ahora comienza Sálvame banana", decía Jorge Javier Vázquez en el preciso instante en el que cualquier otro día Gálvez estaría dando la bienvenida a 'Pasapalabra'. Eso sí, ahora el espacio es para mayores de 16 años. Khaty Amores, excasera y excompañera de piso de Isa Pantoja era la protagonista de ese instante. "Me siento utilizada por Isa. Siempre he estado de su lado y, ahora , me ha dejado tirada". Así daban la bienvenida a la franja horaria habitual de 'Pasapalabra' sin mencionar el concurso. El plato fuerte para rellenar esta hora que se ha preparado es un reencuentro en la casa de Gran Hermano entre Kiko Hernández y Nagore Robles con los nominados de la semana: Mila Ximénez y Dinio.

Antes de llegar a ello Sofía Suescun ha explicado por qué se hundió tras ver las imágenes en las que Kiko Jiménez habla de ella y de su posible affaire con Estela en la casa. No entiende por qué habla de ella en pasado: "Creo que Sofía era la mujer de mi vida".

Ya a las 20:45 y tras una pausa de publicidad de varios minutos en el plató de 'Sálvame' solo quedaba Jorge Javier Vázquez. Fue el que dio paso a la casa de Gran Hermano donde Nagore explicó a Dinio por qué su apoyo incondicional. Le pide que se olvide de que "te cuestionen tu papel como padre" porque "no me gustaría nada más que ver una persona que tengo aprecio divertirse de forma tan sana como lo haces tu".

Para el tiempo que ha tenido Kiko Hernández y Mila Ximénez en la casa de GH ya estaba el plató con sus colaboradores. Todos han visto durante dos minutos lo que ocurría en la casa en directo hasta que Mila ha sido llamada. Ninguno sabe lo que le ha pasado a Dinio, que no ha parado de decir que se trata de "algo personal". Tampoco nadie se podía imaginar que estaban en directo para todo el público de Telecinco porque un día como hoy, después de 3.291 emisiones.

Kiko Hernández volvía a pisar una casa de Gran Hermano, después de su participación en la tercera edición. A él le ha tocado dar ánimo a una Mila Ximénez que en esta edición del reality de Telecinco se ha venido abajo en más de una ocasión. Su compañero de plató le ha demostrado su apoyo incondicional.

Justo después de 'Sálvame Banana' empieza el programa informativo de Piqueras. Ayer leyó el comunicado publicado por el grpuo en las redes sociales. En la programación para este jueves en Telecinco aún permanece programado el concurso que presenta Gálvez y que lleva más de una década en antena.

"Tras recibir esta misma tarde la sentencia del Tribunal Supremo sobre Pasapalabra, Mediaset España comunica su respeto por dicha decisión y su propósito de acatarla de forma inmediata", informó el grupo de comunicación en un comunicado publicado en Twitter.

Asimismo, la compañía explicó que, "salvo que no se llegase previamente a un acuerdo" con la productora británica ITV, este martes sería "el último día de emisión del programa Pasapalabra" en la cadena de Mediaset.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el contrato suscrito con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión de 'Pasapalabra'.

El TS ha avalado el fallo de la Audiencia Provincial que, a su vez, confirmó el del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en su condena a Telecinco a "cesar inmediatamente" la emisión del formato, quedando además prohibido "reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa 'Pasapalabra', así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa 'Pasapalabra' o que tenga la denominación 'Pasapalabra'".

La sentencia del Alto Tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, no se pronuncia en relación con el cese de las emisiones del programa en Telecinco dado que ya rechazó la mayor parte del recurso de casación presentado por Mediaset España y, por tanto, se confirma el fallo de la Audiencia de Madrid que avaló el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.