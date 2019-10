Santiago Abascal en El Hormiguero: mucha política, puros y Marta Sánchez

“No cambiéis de cadena, que esta noche hay movida”. Con esta declaración de intenciones empezaba Pablo Motos El Hormiguero de hace solo unas horas. Como invitado estrella, el líder político de VOX, Santiago Abascal.

Tras una larga e intensa entrevista que ocupó casi todo el programa, y en la que Motos intentó pedir explicaciones sobre todos y cada uno de los puntos del programa electoral del partido al que representa Santiago, llegaba el momento más ameno de la noche. Salían las hormigas de la mesa y hacían que Abascal se enfrentase a uno de sus cuestionarios comprometidos. Un test que prometía ser más comprometido incluso que la entrevista inicial.

Uno de los preguntas a las que Santiago tuvo que hacer frente, estaba relacionada con la cantante Marta Sánchez. No tanto por ella, sino por la polémica letra que le puso al himno de España hace solo unos meses. “¿Qué nota le pondrías a la letra del himno de Marta Sánchez?”, preguntaban las hormigas. “Le voy a poner un 10”, contestaba Abascal, y concretaba: “Eso sí, dejando un lado lo musical, pero es que creo que necesita una letra y por eso lo digo”. Una explicación a la que las hormigas contestaban con un ingenioso comentario: “Marta Sánchez estará llorando de la emoción allá donde esté.”

Pero el cuestionario más implacable no terminaba aquí, y las hormigas volvían a la carga con otra pregunta: “¿Le ha dado alguna vez una calada a un cigarro de la risa?”. Abascal se ponía nervioso, sonreía y, antes de contestar, negaba con la cabeza: “A eso no, pero puros sí. ¿Y sabes por qué?”. El plató se quedaban absoluto silencio y el líder de VOX, contestaba: “Porque me disgusta hasta el dolor.”