'Scandal' se despide en Fox Life

El final de la serie “Scandal” se verá en exclusiva en España en Fox. El canal estrena en octubre la séptima y última temporada de esta serie de política ficción producida por la prolífica Shonda Rhimes y centrada en torno a al personaje de Olivia Pope (Kerry Washington – “Django desencadenado”), la brillante lobbista de Washington, cuya carrera ascendente parece alcanzar su cenit en estos últimos episodios.



Como ya es habitual y para acercar el producto al público lo antes posible respecto a la emisión en Estados Unidos, Fox ha estrenado la serie en dos tiempos. Primero llegó la versión original subtitulada, el viernes 6 de octubre, menos de 24 horas después de su estreno en Norteamérica. Unos días después, el miércoles 25 de octubre, en el prime time de las 22:55 horas, Fox estrenará la versión dual de la serie.



Cuando en mayo pasado se anunció que la séptima entrega sería la última de “Scandal” pilló por sorpresa a los seguidores de la serie. Pero la propia Shonda Rhimes confesó que es mucho mejor cerrar una ficción cuando está en todo lo alto que dejarla caer por sí sola. Una de las creadoras más relevantes de la televisión actual, no sólo sabe muy bien lo que dice, sino que también ha asegurado que todas las tramas quedarán perfectamente cerradas al final de la serie.



Mientras esperamos a que este llegue y sin conocer los pormenores de lo que nos espera en los próximos episodios, al menos podemos aventurar algunas novedades. Si en la sexta temporada, “Scandal” tuvo que ir modificando sus guiones por su gran parecido con los acontecimientos reales que acompañaron la victoria electoral de Donald Trump, con hackeo ruso incluido, la última entrega comenzará con una nueva inquilina en la Casa Blanca, la ex-primera dama y nueva presidenta Mellie Grant (Bellamy Young – “Misión Imposible –III”), quien además ya había ofrecido a Olivia Pope el cargo de Jefa de Gabinete.



Ahora más que nunca podemos decir que Olivia está al mando. La ex – conseguidora de Washington no sólo será la mano derecha de la nueva presidenta, sino que por fin logrará colocarse al frente de la unidad secreta de investigación B613, cuyas prácticas han sido bastante cuestionables.



Además, Quinn Perkins (Katie Lowes – “Transformers: La venganza de los caídos”) también tendrá nuevos cometidos al convertirse en la nueva responsable de Olivia Pope & Associates (OPA), ahora que Olivia estará en la Casa Blanca, y anunciar que se convertirá en madre. En realidad es un ardid de los guionistas de la serie para justificar el embarazo real de la actriz, cuyo personaje formalizará su relación Charlie (George Newbern – “la liga de la justicia”).



En este nuevo orden, Abby Whelan (Darby Stanchfield – “Mad Men”) será la mano derecha de Quinn en OPA tras haber abandonado la Casa Blanca al mismo tiempo que Fitzgerald Grant (Tony Goldwyn - “Divergente”). El ya expresidente comenzará la séptima temporada asentado en Vermont, enfrascado en la puesta en marcha su propia fundación, una vez que Olivia le ha arrebatado la posibilidad de encabezar B613. Por lo que respecta a su relación sentimental, sólo podemos especular.



La serie también ha anunciado la incorporación de Shaun Toub (“Homeland”) y Jay Hernandez (“Suicide Squad”) como actores invitados de esta séptima y última temporada.