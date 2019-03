Jorge Javier Vázquez confiesa que durante años tuvo miedo de las pruebas del VIH

Jorge Javier Vázquez es uno de los grandes personajes televisivos de la última década. Su trabajo en programas como 'Aquí hay tomate' o 'Sálvame' le otorgaron el cariño del público. Esta complicidad con cierto sector de la audiencia ha ido siempre acompañada de otros muchos que han establecido una postura contraria al presentador, algo que siempre ha llevado con bastante aplomo.

En el blog que cada semana realiza para la revista Lecturas, Jorge Javier cuenta algunas de sus anécdotas y pensamientos cotidianos enlazados siempre con un tema concreto de actualidad.

En esta ocasión y aprovechando que en esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra el VIH, el presentador ha contado como ha sido su experiencia con esta enfermedad de fondo.

"Durante muchos años tuve miedo a hacerme las pruebas del VIH. Y durante esos años, cada vez que llegaba el uno de diciembre (Día Mundial contra el SIDA) me volvía loco", cuenta Jorge Javier.

La estrella televisiva narra la manera en la que en su juventud convivió con la presencia social de la enfermedad, algo que siempre le produjo muchísimo temor. "Del miedo que pasé durante aquellos años me quedó, como a mucha gente de mi generación, un complejo de culpa tan grande como la Catedral de Burgos. Cada vez que tenía una relación pensaba que me había infectado así que con el tiempo me hice más o menos asiduo de un laboratorio de Madrid", aclaraba J.J.

Jorge Javier Vázquez ha abanderado durante años algunas campañas que informan sobre los riesgos del sexo sin protección y la colaboración en la investigación de una vacuna que erradique esta enfermadad.