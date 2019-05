De la gran bronca en Supervivientes entre Dakota y Carlos al beso de Fabio y Violeta

La Gala V de Supervivientes ha dejado a Carlos Lozano como el expulsado del concurso. Se enfrentaba a Albert y Chelo y al final escuchó como Jorge Javier Vázquez decía su nombre como el siguiente superviviente que tenía que abandonar la isla. Su adiós ha propiciado uno de los momentos más tensos del programa, por su enfrenamiento directo con Dakota. Pero no ha sido el único ya que Violeta también ha intentado poner en su sitio a Chelo por llamarla maleducada. En el otro extremo la gala ha mostrado el acercamiento entre la primer pareja del concurso: Fabio y Violeta.

Violeta ha sido una de las principales protagonistas de la nueva gala del programa de Telecinco. A la concursante se la ha visto cómo primero cantaba para olvidar el enfado que tenía Fabio con ella, al considerarla una niña y no una mujer. Pero del cante pasó a las lábrimas y fue Isabel Pantajo la que la acogió en su regazo para calmarla y decirle una máxima que seguro que le ha dicho a su hija en más de una ocasion: "Todos los días sale el sol". Y ya al amanecer se pudo ver a una Violeta más calmada que acabó pidiendo perdón a Fabio en un momento que acabó con el beso de la semana.

A partir de ahí Violeta se ha defendido cuando ha visto vídeos en el que algunos de sus compañeros la llamaban niña maleducada y consentida por cómo había tratado a Fabio. El primer criticado fue Colate, a quién le dijo que decía una cosa a la cara y otra por detrás. Tras llamarle falso se encaró con Chelo. La colaboradora de 'Sálvame' intentaba explicar a DAkota que su comportamiento en un momento dado, "por el que luego ella pidió perdón" fue de una niña malcriada y consentida. Violeta no pasó por ahí. Por último, su duelo con Dakota ya es conocido. Tanto que si al final su romance con Fabio acaba en boda "ella no estará invitada".

Pero el momento más 'estelar' de Dakota llegaba después, cuando escuchó a Carlos Lozano criticarlos a ella, Oto y Lidia. "Yo entiendo que los millenial se muevan menos que las iguanas", decía en la isla mientras encendía el fuego. Tanto Lozano como Chelo se levantan a las cinco de la mañana y hasta que uno de sus compañeros abre un ojo es mucho el tiempo que pasan juntos y charlando sobre lo que hacen o no el resto.

Dakota no se lo perdonó y en cuanto tuvo ocasión le llamó falso, pidió su expulsión y se alegró en exceso por su expulsión. Se echaron en cara el que más pesca, el que más duerme, el que más fuego hace, el que más leña recoge... todo entre gritos. Lozano deleitó a la audiencia con frases como: "Esta es la cultura de este país", " Qué asco me da vuestro tono de voz", "Cuando te vayas tienes que ir al colegio para que te eduquen". Dakota respondía al grito de "A mi me da asco tu presencia y tu calva". Y no paró de gritar para felicitar a Chelo cuando se conoció que se quedaba y Carlos se iba: "Eres una máquina Chelo", le decía.

El broche de oro al momento de la expulsión lo puso Isabel Pantoja, que veía como Albert y Chelo se libraban: "Vivan los Pantojitas"... decía.