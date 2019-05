Las polémicas de Supervivientes: Jorge y Violeta, Pantoja y Toñi, Lozano y todas...

Casi cinco millones de personas vieron a Isabel Pantoja lanzarse desde un helicóptero para participar en 'Supervivientes'. La cantante es, sin duda, uno de los ases en la manga de un concurso que arrasa en audiencia y de eso presumía Jorge Javier Vázquez nada más iniciar la segunda gala de un reality en el que Loly ha sido la primera expulsada, Toñi Salazar llamaba estúpida a Isabel Pantoja, el presentador se enfada, y mucho, con todos los concursantes, Violeta pretende abandonar el programa y Chelo vuelve a dejar la imagen de la noche.

Lara vuelve pronto

La segunda gala de Supervivientes empezó sin Lara. Es la primera vez que la presentadora se ausenta y ha sido por una indisposición. Jorge Javier ha calmado a la familia asegurando que está en las mejores manos y le ha pedido solo una cosa: "Lara vuelve pronto".

Carlos Lozano a las Azúcar Moreno: "Para cantar está Got Talent"

Lozano envió a las Azúcar Moreno a buscar leña para intentar reavivar el fuego. Chelo le ayudaba y empezó a decirle que todos deberían coger leña, mientras el resto del equipo... dormía. Fue uno de los momentos en los que saltaron las chispas... y no por la hoguera. El concursante insistía en que no habían ido a por leña mientras las artistas insistían en que sí. Encarna y Toñi le cuestionan también todo su trabajo. Lo que empezó en un tono normal acabó en una gran discusión. "Para cantar está Got Talent", les dijo.

El enfado de Jorge Javier con Mónica y Dakota

"Algo esta noche no va bien y cuando no va bien y me cabreo vamos a tener problemas", interrumpía subiendo el tono de la voz el presentador del reality. Mónica Hoyos y Dakota se enzarzaron en un enfrentamiento y Jorge Javier no conseguía poner orden. "Mónica cuando digo silencio es silencio, que tienes experiencia en televisión", le decía. También hubo palabras para Dakota: "Te voy a expulsar si continúas así. Si continúas así puede que te deje sin nominar fíjate. No habla nadie hasta que yo lo digo, no es tan complicado. Gracias", sentenció.

Fabio y Violeta y la "situación más ridícula desde que soy presentador"

Tras ver imágenes en las que ambos concursantes están juntos en más de una ocasión Jorge Javier le preguntó a la joven si estaba enamorada. .. de su novio Julen que la esperaba fuera. Violeta se levantó y se fue del programa. Antes Fabio aclaró que con ella siempre hay energía positiva y "no puedo negar que es una chica linda pero sé la situación que tiene fuera ella y la respeto y la cuido porque la quiero, pero no quiero que se confundan las cosas porque sé que hay una persona fuera y la respeto". Al marcharse Violeta el presentador le recordó que había un avión que "salía a las tres", bromeaba. "Acaba de producirse una de las situaciones más ridículas desde que he presentado Supervivientes", continuaba.

Toñi Salazar de Isabel Pantoja: "Me parece una estúpida"

"El mal rollo entre Pantoja las Azúcar Moreno es palpable hasta cuando se sientan para hablar y aclarar sus diferencias", empieza Jorge Javier. La cantante las defendió cuando Carlos Lozano les decía que no hacían nada y habían conseguido poca leña. No se imaginaba lo que venía después. Pantoja vio un vídeo en el que Encarna y Toni "hacen un pedazo de traje a Isabel...", adelantaba Jorge. Y así fue: "Me parece una estúpida y la hemos ayudado cuando se caía para los lados", decían. "Soberbia, no me gusta", insiste Toñi. Este vídeo se ve después de que en directo asegurara que la quería "con locura y la respeto y con ella a muerte"...

Pantoja: "Me ha llegado al alma"

Isaben Pantoja no daba crédito a las palabras de las Azúcar Moreno. La llamaban altiva y soberbia. Ha sido uno de los momentos más esperados de la noche por la audiencia y el programa se lo ha guardado para casi la mitad del programa. Cuando la Pantoja ha prestado toda su atención al vídeo se ha venido abajo: "Siento mucho haber odio esto. Me ha llegado al alma". Y continúa: "Yo he venido aquí a ser una concursante más… No he hecho ni más ni menos que nadie. No me lo esperaba de parte de Toñi".

Violeta: "Tengo miedo de que crean que soy una golfa"

Violeta se quiere ir a casa. Teme que estén diciendo "que sea una guarra o una golfa", dice a Jorge Javier sin poder parar de llorar. La concursante abandonó el directo cuando el presentador le preguntó por su novio después de ver unas imágenes con Fabio. Ella insiste en saber lo que se dice de ella y lo que piensa Julen, su novio que espera fuera.

Loly, primera expulsada a la que no le gusta una "mierda" su nueva casa

​Colate, Loly o Jonathan. Al final la primera expulsada de la nueva edición fue Loly Álvarez. Fue la menos votada por el público y ahora está en el palafito. "Ha sido un honor estar con todos", decía pensando que regresaba a Madrid. También aseguraba que estaba contenta de irse de la isla llevándose bien con todos. Jorge Javier no le quisó contar que seguirá, en solitario. Será el pirata olvidado, aunque ella no está muy contenta con su nuevo destino: "Yo aquí por la noche sola me muero", decía entre lágrimas. "Me da mucho miedo la oscuridad", insistía. "Yo me quiero ir", grita. Su nuevo hogar no le gusta "una mierda". No podrá "hablar y los pájaros me van a picar y comer"...

Pantoja ¿mejor superviviente?

Las redes ardieron al conocer que la mejor superviviente había sido Isabel Pantoja. Muchos no pasaban a creérselo y otros tanto hablaban de "tongo". Tendrá cama, almohada y sábanas. Ni ella misma se lo creía. Tenía todavía los ojos llorosos tras el enfrentamiento con las Azúcar Moreno. Ha dado las gracias a la audiencia.