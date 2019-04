La cara de Chabelita en Supervivientes: lágrimas y sueño por el carné de conducir

La cara de la hija de Isabel Pantoja ha llenado de comentarios la red social Twitter durante la primera gala de Supervivientes 2019 por estar muy cambiada, por estar muy emocionada, por estar muy seria... Su actitud tampoco pasó inadvertida para Jorge Javier Vázquez en una noche en la que supuso el regreso del presentador a un plató después de sufrir un ictus. Hasta su hermano le dijo que se alegrara. El sueño del madrugón para examinarse y recuperar los puntos perdidos y la emoción de ver a su madre fuera de Cantora han tenido mucho que ver.

Isa Pantoja volvía a ser noticia antes de que la cantante saltara desde un helicóptero a las cristalinas aguas de Cayos Cochinos. "Alegra esa cara hija", le decía Kiko a su hermana. "A mi no me pasa nada", se defendía ella. Y ha sido ahí cuando ha explicado que estaba un tanto cansada porque llevaba despierta desde las cuatro de la mañana porque se ha examinado de nuevo del carné de conducir para recuperar todos los puntos. Y... "he aprobado", confesó a Jorge Javier Vazquez en lo que es el regreso del presentador a un plató después de sufrir un ictus.

Isabel Pantoja no se lo pensó dos veces, no como le sucedió a Encarna Salazar de las 'Azúcar Moreno', y tapándose la nariz hizo un salto "muy flamenco", según narró el presentador. La cantante confesó que estaba muy nerviosa y que tenía mucho miedo y no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Al escuchar que su hija estaba en plató muy emocionada y llorando saludó a toda su familia y a sus fans y se lanzó. En el plató dejaba a dos hijos que decidieron sentarse enfrentados. El presentador tuvo que mediar. "No me hablo con mi hermana… nada que no se pueda arreglar pero estoy molesto porque ha hecho comentarios desafortunados de mi mujer Irene".

No es de la única que ha hablado. Horas antes de empezar Supervivientes Chabelita ya estaba incendiando las redes sociales con comentarios que aunque parezcan una defensa a su madre, no provocan otra cosa que un efecto negativo en la imagen de Isabel Pantoja como concursante. Antes de esperar a ver cómo se desarrollan los primeros días en las islas de Honduras, la hermana de Kiko Rivera quiso enviar un mensaje muy directo para todos los participantes del concurso -aunque no lo vayan a leer- que vayan a hacer la pelota a la reina de la copla.

"De palmeros está el mundo lleno" ha comentado Isa Pantoja en su perfil de Twitter, y es que aunque luego no reconozca públicamente que utiliza las redes sociales para enviar indirectas -a veces muy directas- a sus enemigos, está claro que se refiere a los compañeros de su madre en Supervivientes. Pero, ¿irá por alguien en especial este mensaje?

Una de las concursantes oficiales que compartirá playa con Isabel Pantoja es, la que fue íntima suya, Chelo García Cortés. Precisamente, con esta colaboradora de Sálvame no tiene muy buena relación -por no decir ninguna- la hija de la cantante. Todo apunta a que la hermana de Kiko Rivera se ha subido al barco de todos aquellos que creen que Chelo será una mandada de Isabel Pantoja y le dará la razón en todo, y así lo ha expuesto en su perfil de Instagram.

En lo que no ha pensado la hija de Isabel Pantoja es que otra de las concursantes de esta edición es Aneth, amiga íntima suya y supuesta amiga también de su madre, que tiene muchas más posibilidades que Chelo en hacerle la pelota a Isabel Pantoja madre, porque como ya pudimos ver en GH VIP, tenía muchas ganas de televisión y se paseó por todos los platós defendiendo no solo a su amiga Chabelita sino también a la madre de esta.