Momentos clave de Supervivientes: Chelo y el barro, el enfado de Lara, el tongo...

El estreno de Supervivientes 2019 ha generado mucha expectación, y no solo por el esperado salto de Isabel Pantoja desde el helicóptero a las cristalinas aguas de Cayos Cochinos, o el regreso de Jorge Javier Vázquez a un plató después de sufrir un ictus. Durante la noche varios han sido los mementos más comentados en redes, desde la cara de Chabelita hasta la de Chelo García Cortés llena de barro.

Chelo llena de barro...

"¡Por favor, si parece El Planeta de los Simios!" decía el presentador del reality al ver cómo su compañera de Sálvame salía del tanque de barro sin mojarse el pelo y con un aspecto que empezó a correr como la pólvora por las redes sociales. "También me recuerda a Copito de Nieve pero de barro", insistía. Ya antes de la primera prueba para repartir las islas en las que pasarán su primera noche la vestimenta de Chelo ha dado mucho de qué hablar. El propio Javier la ha llamado la 'vermuditas'.

Lara Álvarez se enfada

Lara Álvarez perdió la sonrisa por unos segundos y llegó la primera regañina. Llevaba unos minutos pidiendo a los concursantes que se colocara cada uno en su plataforma. "Dakota por favor. No lo repito más supervivientes somos todos adultos y estamos escuchando las órdenes", decía. Todos estaban cubiertos de barro y más de uno su única intención era meterse en el mar para quitárselo. La presentadora insistió de buenas formas en más de una ocasión hasta que les llamó a capítulo: "Es el primer día de programa y yo soy la que dice las ordenes, los resultados y las normas. ¿Está claro? Se acabó". Desde plató Jorge Javier también les dijo que cuando habla un presentador ellos deben callar porque "estamos en un programa"

¿Tongo?

Violeta y Otto acusó al equipo de Albert Álvarez de hacer trampas en la prueba para saber si podían dormir en la playa con más o menos comodidades (piratas, señores y abandonada). Lara respondió rápidamente: "Soy humana, tengo dos ojos y me puedo equivocar pero tenemos un equipo que a profesionales no les ganan nadie y estáis siendo grabados por todas estas cámaras y controlados por más gente y si yo me equivoco me van a corregir y nosotros no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de eso. Si en algún momento nos hemos equivocado vamos a rectificar y eso lo hemos demostrado muchísimas veces. Violeta, vamos a parar de decir que hay trampas y vamos a concentrarnos en el concurso".

Kiko reconoce que está enfadado con su hermana

Los hijos de Isabel Pantoja en plató han protagonizado otro de los momentos de la noche. Cada uno en un banco diferente al final Kiko reconoció que estaba enfadado con Chabelita. "No me hablo con mi hermana… nada que no se pueda arreglar pero estoy molesto porque ha hecho comentarios desafortunados de mi mujer Irene", decía. Aun así minutos después la abrazó "por mi madre".

Encarna Salazar, presa del pánico

Encarna Salazar no podía saltar del helicóptero. Lo ha intentado una, dos, tres, cuatro, cinco... veces pero no se atrevía. El pánico podía con ella. La hermana no paraba de animarla diciendo que "es solo agua", que mirara al horizonte y que tenía solo dos opciones, o tirarse... o tirarse. Jorge Javier le pidió que si le cantaba una canción iba a conseguir que el helicóptero bajara más. Ella lo hizo, pero el le respondió con la primera lección del reality: "Nunca te hagas caso de mi". Al final se lanzó, pero sentada, algo que no se debe hacer. La hermana se lanzó en décimas de segundos para socorrerla. Todo quedó en nada.