Susi Caramelo: "No soy un personaje... tengo poca vergüenza y mucho morro"

Desde que le llegó la fama a Susi Caramelo no tiene tiempo para nada. Son muchas las entrevistas que tiene que denegar, cual Rosalía, por falta de tiempo. Pero la colaboradora de 'Las que faltaban', el 'late night' que se emite los domingos en #0 de Movistar+, ha rascado en su agenda unos minutos -hasta 25- para atender la llamada de 'La cabina de Borja Terán' mientras se vestía para acudir a una reunión "de trabajo". Ante los micrófonos del podscat de La Información ha desvelado cual es el secreto de su éxito: "ser yo misma".

Su espontaneidad y desparpajo van conquistado a los usuarios de las redes sociales. "Antes en Instagram tenía solo 8.000 que me costó años conseguir", recuerda. "Yo bajaba al parque en pijama para sacar al perro y hacía unos stories...". Y no duda en invitar a sus ya 200.000 seguidores que vean el titulado 'Usurpación'. Aquella era la Susi Caramelo que quería salir de plató, donde se sentía atrapada "como un perro".

Ahora, micrófono en mano, sus reportajes suben como la espuma. Pero la humildad no le falta. cuando le preguntan por la clave del éxito de sus intervenciones se acuerda de la redactora Ana, "que edita los vídeos junto a Eva y son unas crack", así como del cómico que tiene siempre a su lado y que ya es mi "medio limón". El secreto del éxito se resume en: "las redactoras que editan muy bien, yo que tengo un morro que te cagas y el demonio que me va soltando perlas".

Susi Caramelo cuenta en 'La Cabina' que "no soy un personaje, soy así". Asegura que "tiene muy poca vergüenza desde pequeña" y es una de esas personas a las que "me la suda todo". Para la historia quedarán ya su locura de entrevistas que ya no tiene ni que buscar "porque ahora vienen a buscar mi micrófono".

Borja Terán ha decidido meterse en La Cabina para llamar a referentes cotidianos. Al fin y al cabo, una conversación directa, casual, cómoda y cómplice a tiempo sigue siendo infalible para entendernos mejor entre tanto doblecheck.