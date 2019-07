Tamara Falcó: "Mi abuelo mandó a mi madre a España para olvidar un amor"

"El padre de mi madre era muy estricto y la mandaron a España porque tenía un novio que no les gustaba". La confesión la hace Tamara Falcó después de escuchar a Bertín Osborne reconocer que su padre no fue a su boda con Sandra Domeneq "porque en ese momento no tenía apenas relación". Confiesa que "él era súper estricto y yo era muy disperso y un logo peligroso".

Hace un año que ambos se encontraron en 'Mi casa es la tuya' y han repetido... y las confesiones no han faltado en esta ocasión de los dos. Tamara ha explicado que su madre, con la que discute "muchísimo" pero "nos reímos de las cosas y me lo paso genial" llegó a España porque sus abuelos intentaban que olvidara a un amor. "En cada parada que hicieron del viaje hasta llegar la esperaba un ramo de rosas rojas", relata. Asegura que su madre es muy romántica y que era su abuela la que no podía ni ver las flores... y "al final acabó casada con tío Julio".

Falcó vive con Isabel Preysler "y no me puedo imaginar el día que me falte". Echando la vista atrás reconoce que ha sido muy estricta. "He tenido más de una bronca por ello". No se iba de casa "porque teníamos seguridad y no podía abrir la puerta", confiesa. Además, "en Puerta de Hierro no había donde ir sin coche". También quería una paga "porque la tenían todas mis amigas" pero Preysler no cedió. "Me dijo que le pidiera lo que necesitaba y en realidad lo que hacía era controlar lo que me gastaba", recuerda.

Hablando sobre la relación con la prensa confiesa que George Clooney le dijo que en España los periodistas son más respetuosos porque en EEUU "si llevas un bebé te dicen que es feo y gordo para que reacciones". ¿Y qué les decía la reina de las portadas de las revistas del corazón a sus hijos? "Desde que salís de casa que sepáis que os pueden estar sacando una foto".

Bertín revela que con la prensa tuvo una temporada en la que la relación fue muy tensa. Confiesa que se sintió obligado a mudarse a Miami porque no paraban de perseguirle después de su divorcio con Sandra. Tamara sin embargo asegura que se lleva fenomenal con ellos. "De pequeña me llevaban regalos por mi cumpleaños".

Tamara enseña el camino al presentador del programa de Telecinco: "Tenemos que amar al prójimo y a los enemigos". Así, cuando piensa que alguien le saca de quicio por una foto o una pregunta piensa que "no me vales ni un segundo más en el purgatorio". Y apuntilla: "Tener dos puertas en la casa con la prensa le cambió la vida a mi madre". Le conmovió un fotógrafo que la estaba esperando a la salida de misa un domingo. Ella le dijo que no, pero le respondió "mi familia tiene que comer".

Por último, "¿No te habrá gustado mi madre?" le pregunta Tamara a Bertín... "Media España estaba enamorada de tu madre", responde.

De Isabel también ha hablado Boris Izaguirre en el programa y de su comportamiento en los aviones "porque no habla con nadie". Y apuntilla Tamara: "Se lleva hasta sucomida para que no la molesten". De repente se da cuenta de todas "las cosas de Tamara" que está contando y se sincera: "Hay veces que me gustaría tener un filtro".