'Juego de Tronos' revela por qué el temido Rey de la Noche no habla

La última temporada de 'Juego de Tronos' está dando mucho que hablar siendo el tercer capítulo de la misma el que ha desatado la locura entre los fans. En la batalla de 'La larga noche' uno de los protagonistas es el Rey de la Noche, líder de los Caminantes Blancos que pese a tener una apariencia terrorífica, no habla.

¿Por qué? Para resolver este misterio debemos remontarnos a la sexta temporada de la producción de HBO. Tras el último capítulo, los 'showrunners' David Benioff y Dan Weiss arrojaron luz sobre esta cuestión.

En una entrevista con 'Deadline', Benioff y Weiss ahondaron en la figura del líder de los temidos Caminantes Blancos, a quien Bran Stark tuvo 'el gusto' de conocer durante la sexta temporada por primera vez durante una de sus visiones.

"Yo no pienso en el Rey de la Noche como un villano, sino como la Muerte. No es como Joffrey o Ramsay. Él ya no es humano. Creo que el mal surge cuando puedes elegir algo bueno y escoges otra cosa, pero el Rey de la Noche no tiene esa oportunidad, fue creado así", comenta Dan Weiss.

"Él está muerto, viene a por todos y es apropiado que no hable. ¿Qué va a decir? Es una fuerza de la destrucción. Creo que no hemos estado ni tentados de escribir diálogo para el Rey de la Noche. Cualquier cosa que dijera sería anticlimático", confiesa.