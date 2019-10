Pasapalabra dice adiós en Telecinco sin despedirse y con un bote de 1.030.000€

A las 20:05, puntual, ha empezado el que será el último 'Pasapalabra' en Telecinco si la cadena no alcanza un acuerdo con ITV después de que el Tribunal Supremo sentenciara que Mediaset lo tiene que hacer desaparecer de su programación. El texto recogía que tenía que ser de forma inmediata. Y así será según ha anunciado el grupo de comunicación. El concurso más visto de la televisión echa el cierre y dejará la programación de la cadena tras 20 años en España intentando adivinar las 25 preguntas de un rosco que pese al enorme éxito que acumuló en su etapa en Telecinco, fue en sus años en Antena 3 cuando entregó el mayor premio de la historia del programa, cuando el concursante Eduardo Benito logró 2.190.000 euros en 2006.

Ha querido el destino que durante todo el día se escuchara en Telecinco "Va a pasar algo gordo". Se refiere al estreno del nuevo capítulo de 'Las Señoras del Ampa', pero ha sido premonitorio. A las tres de la tarde de hoy la cadena conocía que el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de Mediaset, titular del canal Telecinco donde se emite, en relación al litigio que mantenía con la productora británica ITV por los derechos de emisión.

Rafa y Orestes se jugaban hoy 1.024.000 euros. Es el bote con el que el programa pone su punto y final y ha sido de infarto. A falta de 20 segundos para quedarse sin tiempo Rafa estaba a dos palabras de llevarse el bote cuando Orestes falló el nombre del cacareo de la gallina clueca: cloqueo. Rafa al final dejó pasar el tiempo. No se sabía la 'T' y en la 'O' se la jugó... y falló. El bote se queda ahora en el aire. Le preguntaban por las atronauta Ellen Ochoa y la isla de Thule. Y así Christian se despedía de ellos hasta el próximo programa con un bote de 1.030.000 euros que, de no llegar a un acuerdo de última hora, no se verá en Telecinco. El espacio, al estar grabado, se ha emitido como cualquier otro día, si ningún indicativo de lo que en los despachos estaba sucediendo.

Hasta llegar a Christian Gálvez otros presentadores fueron la voz veloz que tiene que leer las preguntas finales. Corría el mes de julio del año 2000 cuando el programa empezó su andadura, por aquel entonces en Antena 3, y Silvia Jato era la encargada de presentar el programa que rápidamente se convirtió en un éxito de audiencias. Cinco años después deja de estar al frente del formato al ser mamá. El 12 de enero de 2006 Telecinco anunciaba su fichaje.

'Pasapalabra' siguió su andadura por Antena 3 y al frente estuvo unos meses Constantino Romero. Mientras, en los despachos de Antena 3 ya se estaba cerrando la compra de otro formato que dio muchos éxitos a la cadena de la mano de Carlos Sobera -y su ceja-. Al frente de 'Pasapalabra' se puso Jaime Cantizano. Era marzo de 2006 y en junio el programa, que había perdido fuelle, acabó en los despachos de Telecinco y en la programación de la cadena que ahora tiene que dejar de emitirlo. En Antena 3 las tardes ya eran de '¿Quién quiere ser millonario?'.

Tan solo un año más tarde de su marcha de A3, Telecinco se hizo con los derechos del programa en España y Christian Gálvez tomó el timón de un barco que ha capitaneado durante 3291 programas hasta ahora y a la cabeza de las audiencias en su franja horaria casi a diario hasta que llegaron 'Los Lobos' a 'Boom' y su bote millonario. Después poco a poco fue recuperando su trono y el mismo día que tenía que despedirse se despertaba como el concurso más visto de la televisión -según los datos de audiencia del mes de septiembre-.