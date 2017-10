Último avance de 'Stranger Things 2'

Ya están disponibles las nuevas imágenes y un vídeo exclusivo de Stranger Things 2 donde Mike Wheeler está siendo interrogado por la policía sobre la desaparición de Once y ella aparece por sorpresa dejando muchas dudas abiertas.

Convertida en una serie de culto con sólo una temporada, son muchos quienes esperan la segunda entrega de "Stranger Things", disponible en Netflix a partir del viernes con nuevas aventuras de la pandilla juvenil integrada por Dustin (Gaten Matarazzo), Luicas (Caleb McLaunghlin), Mike (Will Sinclair), Will (Noah Schnapp) y Once (Millie Bobby Brown), a la que se incorporarán nuevos miembros.



Los nuevos episodios transcurren un año después del Demogorgon y los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio que trastocaron las vidas de los ciudadanos de Hawkins (Indiana). Cuando aún están recuperándose del horror con la alegría de que Will Byers haya regresado del Mundo del Revés, un ente más grande y siniestro amenazará a los que han sobrevivido.



El mismo día, Netflix pone a disposición de sus abonados el documental "Joan Didion: El centro cederá", en el que la legendaria escritora reflexiona sobre su carrera literaria y su agitada vida personal.