La tensa entrevista de Mendizábal a Aguirre: "Estoy hablando y no me deja"

Mamen Mendizábal presentaba en su programa, 'Más vale tarde', de ayer que iban a hablar con la expresidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre. Las chispas saltaron desde el primer momento. Tras un vídeo introducción llegó la primera matización: ""no es correcto. Yo no me he ido nunca, sigo siendo afiliada al PP y me he ido de la primera fila pero mientras Dios me de salud seguiré en la política".

Mendizábal lanza su primera pregunta relacionada con Pablo Casado, líder de los populares: "Si quiere romper con el pasado del PP, ¿quiere romper con usted?". Aguirre se defiende: "No se lo puedo decir, pregúnteselo a él. Ya he visto su escaleta y quieren que me metan con cuatro Pablos, empezando por Casado, siguiendo por Hasél, Iglesias y Echenique. Con el primero no me voy a meter pero si me pregunta estoy como todos los afiliados del PP afectada y triste por los resultados de los elecciones en Cataluña".

Vuelve la presentadora de 'Mas vale tarde' a la sede de Génova: ¿Qué supone quitársela de encima?". Y Aguirre vuelve a mencionar la derrota en Cataluña para indicar que hay que hacer una reflexión más profunda. Incide Mendizábal en si Casado puede aguantar en el poder y Aguirre es tajante: "Ya he contestado a esa pregunta". Desde ese momento los dardos en ambas direcciones vuelan.

¿Habla usted con Casado?, pregunta. "Últimamente no. Le escribo", responde. "¿Y qué le dice?", repregunta la periodista. "No le voy a decir a usted lo que le digo", responde la política. "Me parece bien pero entenderá que se lo pregunte", reacciona rápidamente Mendizábal. "Estoy en mi derecho de preguntar y usted de no contestar", reitera.

En cuestión de minutos la entrevista se volvió de nuevo tensa haciendo alusión a que a la espera de que Luis Bárcenas declare próximamente en la trama Púnica que investiga la caja B del PP "y usted está imputada"... no acaba la pregunta cuando Aguirre matiza que "Bárcenas va a declarar contra mi y ya lo ha dicho. Mentira, todo mentira".

Ahí empieza de nuevo un choque entre ambas:

- Mendizábal: "Pero señora Aguirre más allá de esto...".

- Aguirre: "No perdona, estoy hablando ahora yo y me deja hablar".

- Mendizábal: "Y yo preguntando. El alcalde de Boadilla declaró que usted conocía todo lo que pasaba en el PP...".

- Aguirre: "Perdone. No me de una retahíla de preguntas sin dejarme contestar".

- Mendizábal: "No he terminado mi pregunta tenga un poco de respeto que lo estoy teniendo con usted si no quiere responder lo entiendo peor déjeme preguntarle y no he terminado déjeme preguntar".

- Aguirre: "Me va a hacer muchas seguidas para que no pueda contestar o puedo contestar a cada pregunta".

- Mendizábal: "He terminado".

- Aguirre: "Qué bien, ha terminado. No es un día para que me diga lo que dice Granados hace años porque ni lo se ni me importa. ME han dicho que hoy veníamos a hablar del tuit de Pablo Echenique y la postura de Iglesias y me parece...".

- Mendizábal: "Tenemos cerrada la entrevista antes de que Echenique diera al botón. Entiendo que no quiera hablar de la trama Púnica".

- Aguirre: "Querida Mamen perdone quiero hablar de todo y por escrito tengo lo que me ha mandado su colaborada. pero hablo de lo que me haga falta".

- Mendizábal: "Me consta que se lo han dicho porque no aceptamos condiciones en este sentido".