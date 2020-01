El tenso reencuentro entre Adara y Gianmarco: "¡A mí no me grites!"

La séptima edición de 'GH VIP' finalizaba durante las pasadas Navidades con un gran éxito de audiencia y, además, con varios conflictos pendientes entre los exconcursantes. Por ello, este domingo se volvían a ver la cara en 'El tiempo del descuento'. Jorge Javier Vázquez volvía de sus vacaciones para ponerse al frente de este nuevo formato que reunía a los más polémicos del 'reality' de Telecinco.

El primer conflicto que abordaban era la relación de Adara y Gianmarco. Tras iniciar un idilio amoroso dentro de la Casa de Guadalix de la Sierra, la pareja se enfrentaba nada más finalizar el programa. Los dos se acusan de alejarse y no buscar una comunicación entre ellos. "Estoy decepcionada", comentaba Adara sobre el italiano. Aún así, la madrileña se mostraba dispuesta a llegar a una solución: "Me gustaría que nos lleváramos bien, al final le tengo cariño".

Otros de los exconcursantes de 'GH VIP' que se animaban a participar eran Joao y Antonio David Flores, que también se pronunciaban sobre la conflictiva relación de Adara y Gianmarco. Precisamente, el ex de Rocío Flores tenía mucho que decir ya que fue acusado de grabar una conversación entre la pareja. Además de negarlo, lanzaba un dardo al italiano: "Tenía preparado para Adara una buena: él quería hacer reportajes, hacer televisión y marcharse a Italia". "Gianmarco me contó que quería aprovecharse de Adara para ganar dinero", revelaba Antonio David.

Finalmente, llegaba el momento del reencuentro de la pareja. Con un frío beso en las mejillas, Adara y Gianmarco se veían las caras después su paso por 'GH VIP'. "Ha habido conversaciones en ascensores más cálidas", bromeada el presentador. Unos momentos más tarde, el ambiente entre los dos se caldeaba. "Te has dedicado a vender en los platós que quería alejarme de ti", comentaba Adara, que continuaba recriminando a Gianmarco por haberla grabado. "Sabes que estás mintiendo", declaraba.

Por su parte, el italiano lo negaba todo. "Ella nunca ha estado enamorada. Le cambian los sentimientos de un momento a otro", se defendía. La bronca continuaba hasta tal punto que la ganadora de 'GH VIP' advertía: "¡A mí no me grites! No lo voy a permitir". El enfado de Adara iba en aumento: "Tú te has montado tu película. Has querido quedar de víctima". La madrileña revelaba que Gianmarco es "una persona diferente a la que he conocido aquí, un egocéntrico". Y las acusaciones no terminaban ahí. "No quiso verme, no quiso hablar ni quiso nada", revelaba. Ya con Jorge Javier como moderador, la pareja no ha dado su brazo a torcer y el reencuentro finalizaba con una frase de Adara que sentenciaba su relación: "No me fio nada de él".