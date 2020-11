Terremoto en Cantora: ‘Deluxe’ destapa una infidelidad de Isabel Pantoja.

La herencia de Paquirri ha vuelto a dar de qué hablar en la televisión 36 años después de su muerte. ‘Sábado Deluxe’ desvelaba este fin de semana nuevos detalles de la polémica que ha desatado Kiko Rivera, quien ha acusado a su madre de haberle engañado. "Me ha robado", aseguraba el cantante. Estas acusaciones han provocado que la familia del difunto torero vuelva a hablar en televisión. Este viernes, Teresa Rivera, hermana de Paquirri, ofrecía una entrevista en la que arrojaba un titular contundente: "Mi hermano quería divorciarse de Isabel Pantoja".

Esta entrevista ha sido muy comentada este sábado en el ‘Deluxe’. Con Jorge Javier al frente del espacio, los colaboradores desgranaban las declaraciones más relevantes de Teresa Rivera. Antonio Rossi aseguraba que "Isabel Pantoja va a responder duramente a su hijo Kiko" tras sus acusaciones en televisión. Según el periodista, la tonadillera ya está preparando una respuesta a su hijo. "Flaco favor le están haciendo los inútiles que están aconsejando a Isabel Pantoja", afirmaba Rafa Mora.

Según Kike Calleja, Teresa Rivera no ha contado todo lo que sabe de Isabel Pantoja. A pesar de asegurar que la cantante dio ‘el cambiazo’ con unas joyas de Paquirri, el colaborador asegura que la hermana del torero aún se guarda un as bajo la manga. Según las fuentes del periodista, "Isabel Pantoja no entiende el linchamiento que se le está haciendo". Son muchas las voces que han roto su silencio para denunciar públicamente las supuestas irregularidades cometidas por la artista. "Nadie quería reconocer que se había cobrado un dinero en negro", comentaba Kiko Matamoros sobre Isabel Pantoja.

El programa invitaba a Luis Lara, amigo de Paquirri, para aportar nuevos datos sobre la relación que existía entre Paquirri y la artista. Lara aseguraba que "Paquirri se casó con Isabel Pantoja obligado por las circunstancias". Además, el amigo íntimo del torero confirmaba las palabras de Teresa Rivera: "Paquirri tenía concertado el abogado para separarse de Isabel Pantoja". Sus acusaciones no acababan ahí. Luis Lara confesaba que "Paquirri tenía un informe con una infidelidad de Isabel Pantoja". Esta afirmación sorprendía a todos los presentes en el plató del ‘Deluxe’.

Las sorpresas no acababan con esa confesión. Kiko Matamoros comentaba que no solo Pantoja fue infiel. "Paquirri tuvo más de un encuentro con Carmen Ordóñez estando casado con Isabel Pantoja", afirmaba. De esta manera, el programa arrojaba nuevas informaciones que apoyarían la versión ofrecida por la familia de Paquirri, muy críticos con la cantante desde que el torero falleció. Así, la herencia de Paquirri aún guarda muchos capítulos que, según aseguraba Jorge Javier, harán saltar todas las alarmas en Cantora.