TheGrefg: "Los medios tradicionales han ido a saco a por los youtubers"

"Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero la estrella planetaria TheGrefg". Así presentaba ayer Pablo Motos a uno de los youtubers con más seguidores: 30 millones. Con 23 años intentó explicar en el plató de Antena 3 "a lo que nos dedicamos al margen de la polémica en la que nos hemos visto envueltos últimamente". Se refiere a la marcha a Andorra de El Rubius, tema sobre el que también quiso dejar un mensaje porque este murciano cuyo primer sueldo en Youtube fue de 10 céntimos también vive allí "casi todo el año".

"A la gente le encanta ver fútbol y ver jugar a los mejores y con nosotros es lo mismo", explicaba este joven al que en su día su madre le tiró la consola "una Play2" cansada de llamarle a cenar y siempre decir "ahora voy". Es lo que sucede en muchas casas hoy en día de jóvenes "que se encierran en su casa y no salen de su habitación". Sobre ello explicó y pidió a sus seguidores que lo primero es estudiar, su futuro y en paralelo "cumplir el sueño de ser youtubers". Hace nueve años se abrió su canal y "nadie puede apostar desde el principio porque es muy difícil". A él le costó tres años empezar a despuntar y no olvida su primer sueldo: "10 céntimos".

Y llegó el momento de hablar de Andorra. Vive allí desde hace cuatro años y sobre la polémica que se ha creado desde que El Rubius también decidiera irse de España cree que "hay que abordarlo desde el punto de vista de que cada uno tiene derecho a tributar donde quiera porque es algo legal". A partir de ahí entró en el debate "moral que se ha abierto y que no va a llegar a ningún punto".

Y fue más allá: "Los medios de comunicación tradicionales noto que han ido a saco a pornosotros, a meter mierda de verdad a los youtubers porque no se si es por cuestión de audiencia o porque nos ven como la nueva competencia o si hay una cuestión política detrás pero creo que se ha focalizado en los yotubers pero hoy en día cada vez el trabajo está más descentralizado y se puede hacer el trabajo desde cualquier punto del mundo y muchos se mudarán donde tengan más beneficios fiscales, mejor ambiente o simplemente porque el país les gusta".

Pide una reflexión sobre "un reflejo de algo que está pasando" y "los medios se meten en este debate moral que genera crispación social". Cree que "será un punto muy positivo cuando el debate se ponga en que este talento que se va se pueda atraer y tener un país más competente y para que las empresas inviertan más dinero y generen riqueza o que la gente que emprende y no se puede ir fuer ay son autónomos cuidarlos y acompañarlos lo máximo posible". Y concluye: "Se ha ido a cuchillo".

Motos insiste: "Tu argumentación es fantástica pero desde el otro lado yo entiendo que es difícil psicológicamente que te hagan pagar el 50% de lo que ganas, yo lo pago y no hablo de oídas, pero ¿entiendes que hay agente que se mosquee sin más porque piensan estamos todos pagando y estos se están aprovechando?". Es una posición respetable pero yo vivo casi todo el año en Andorra y he encontrado una seguridad y gente que "me hace estar más contento y si en España ponen los impuestos de Andorra y puede que no viniera". Y concluye explicando que se tuvo que operar de una hernia "y lo hice allí".