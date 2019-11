El tío de Meghan también la critica: "Ha escalado y ha dejado a su familia atrás"

Nadie conocía a Mike Markle hasta ahora, pero ya todo Reino Unido habla de él y de sus duras palabras contra su sobrina, Meghan Markle. En medio del 'descanso' que ella y el príncipe Harry se han tomado para cargar las pilas y recuperarse de todo lo que han dicho de ellos en estos meses, ahora aparece un nuevo testimonio contra la que fuera la protagonista de la serie 'Suits'.

Mike, de 80 años, que fue diplomático de carrera, ha dado una entrevista a la revista 'Woman' en la que asegura que Meghan "ha escalado socialmente y ha dejado a su familia atrás". Además, revela que ha sido quien más le ayudó en sus inicios, cuando la duquesa quiso seguir sus pasos y trabajar en relaciones internacionales a sus 20 años.

Según ha contado, él utilizó sus contactos para conseguirle una beca como suboficial de prensa en la embajada estadounidense en Argentina cuando era joven. Por ello, le duele que ahora ya no quiera saber nada de él ni del resto de la familia.

Mira también Andrés de Inglaterra no tiene inmunidad real o diplomática sobre el caso Epstein

Además, asegura que Meghan tiene un carácter difícil, lo que le podría haber hecho chocar con su familia política, especialmente con su cuñada Kate Middleton. "Creo que eso sucede cuando eres de una clase más baja y quieres superar esa situación", señala.

Mike culpa a su hermano Thomas de haber malcriado a su hija y de que sea una "mandona". "La quería más que a sus otros hijos. Pasó más tiempo con ella y le ayudó mucho en el colegio", confiesa el exdiplomático. Por ello, cree que Meghan sigue teniendo esa vena de 'prima donna' que le habría dado problemas con los miembros de su servicio, como se ha visto con todas las bajas que ha sufrido.

En cuanto al hecho de que no fuera invitado a la boda con Harry, dice no sentirse dolido, "pues no fue mucha gente, no siento que me discriminara". Además, cree que le corresponde a su sobrina acercarse a él y no a la inversa, pues la ayudó en momentos que otros le dieron la espalda. "Si ella quiere tener una relación más cercana que esté bien para mí, tiene que venir de ella. Ella es la que ha superado los límites, no yo", reitera.

La situación del tío de la duquesa es delicada, pues sufre de parkinson y del corazón. Vive en un camping de autocaravanas y ha tenido problemas de salud graves, aunque asegura que ahora está mucho mejor. Igualmente, no tiene mucha relación con el padre de Meghan, Thomas, al que hace más de un año que ve.

Esta entrevista coincide justo con el viaje de Meghan y Harry a Estados Unidos con su hijo Archie. La pareja quiere pasar allí unos días con Doria Ragland, la madre de la exactriz. De hecho, se espera que pasen con ella el Día de Acción de Gracias, que es este jueves 28 de noviembre.