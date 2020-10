La irrupción de Melyssa en la casa de los chicos de ‘La isla de las tentaciones’ ha provocado un fuerte enfrentamiento con su novio. El programa presentado por Sandra Barneda mostraba este domingo las imágenes del enfado de la concursante con Tom. "Te dije que no te aguantaba ni una, la relación se ha terminado", le decía Melyssa a su pareja, que intentaba defenderse asegurando que "sólo es un juego" su acercamiento con Sandra. Sin embargo, su novia, al borde de un ataque de histeria, continuaba increpándolo: "Eres un desgraciado y a mí no me vuelves a ver en la vida". Melyssa daba por terminada su relación y le animaba a intimar con sus pretendientes. Tom, lejos de mostrarse mal por lo sucedido, se animaba a participar en la fiesta nocturna de la casa.

"Está loca. Estoy muy confundido, no sé qué hacer. Yo no quiero una vida así", aseguraba Tom a sus compañeros sobre Melyssa. Dispuesto a olvidar lo sucedido, el concursante del ‘reality’ de Telecinco bailaba con las chicas y, en especial, con una de ellas. Sandra era la elegida para olvidar el conflicto con Melyssa. Tom se acercaba tanto a la soltera que acababan besándose en el sofá de la casa. Por el otro lado, la otra protagonista volvía a su casa en un mar de lágrimas. "Le he dicho de todo a Tom, pero ahora me siento súper mal porque ahora se va a vengar. Necesitaba verle. Ha flipado porque yo estaba desesperada, estaba tan nerviosa que ahora no me acuerdo de nada", confesaba.

Melyssa aseguraba sentirse "muy arrepentida" de haber ido a la casa donde los chicos ponen a prueba su amor por sus novias. El ambiente en las dos casas era un tanto desigual. Mientras que en la casa de las chicas estas intentaban animar a Melyssa, en la casa de los chicos era Tom el alma de la fiesta. "Me dejo llevar, pero no puedo dejarme llevar como soltero porque estoy con Melyssa", aseguraba el francés momentos antes de invitar a dos solteras a dormir en su habitación. "Tengo que arreglar los problemas primero, pero, de momento, me dejo llevar", aclaraba. Su pretendiente, Sandra, le calificaba como "peligroso" después de revivir el beso que se habían dado. "Sandra es una chica que me gusta. Necesitaba cariño", se justificaba Tom.

La acción de Melyssa no quedaba impune. Sandra Barneda se presentaba en la casa para advertir a la concursante que su acción tenía unas consecuencias. "Ayer rompiste las normas. Vas a tener que tomar runa decisión. O sigues en la isla y asumes las consecuencias de tus actos o te marchas ahora mismo sola y sin poder hablar con Tom", le comunicaba la presentadora. Ante este ultimátum, Melyssa tomaba la decisión de continuar en el programa. En la otra casa, Tom se sinceraba con la presentadora: "Después de haber besado a Sandra, me he arrepentido un poco. Sandra me gusta, pero quiero a Melyssa".

A pesar de ello, Tom volvía a elegir a Sandra para tener una segunda cita y se producía un nuevo acercamiento entre ellos, un acercamiento en el que no faltaban los besos. "Cuando una persona me mira así, no me puedo aguantar", declaraba el francés.