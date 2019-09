El hijo de Mar Flores, un exjugador del Betis...: los 'strippers' de la serie de A3

Este miércoles en 'prime time', Antena 3 estrenó una de sus grandes apuestas para la nueva temporada, una serie que reúne todos los ingredientes para triunfar en la pequeña pantalla. Lleva por nombre 'Toyboy', que significa 'chico de juguete', por lo que su nombre ya deja entrever parte de la trama. Porque la ficción gira entorno a un grupo de 'strippers' y a un asesinato, además de oscuros secretos, pasión y grandes dosis de lujuria.

Y aunque los nombres más destacados del elenco son Cristina Castaño -'La que se avecina'- y María Pedraza -'Élite'-, hay otros que van a dar mucho de que hablar en los próximos meses y que tampoco son anónimos del todo, aunque sí son debutantes en el mundo de la interpretación. Empezando por su protagonista masculino, Jesús Mosquera. Porque a este joven malagueño le ha cambiado la vida en cuestión de meses de forma radical.

Este chico ha cambiado el balón y el césped por la pequeña pantalla en cuestión de meses, pues 'Toyboy' es su primera incursión en la interpretación después de llevar toda su vida jugando al fútbol. Jesús empezó en los filiales del Athletic de Bilbao y el Málaga hasta llegar al Betis B, donde compartió vestuario con Dani Ceballos en la temporada 2014-2015 e incluso debutó con el primer equipo. El pasado año militaba en Tercera División, en el Antequera Club de Fútbol, hasta que por casualidad se convirtió en actor.

Como contó en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol, estaba de vacaciones el verano pasado y decidió apuntarse al gimnasio para no perder la forma física. Allí empezaron a hacer el casting para la serie, aunque no dijeron de qué se trataba exactamente. En un principio se apuntó, pero pensaba que no tenía cualidades para ser actor y que no le cogerían, por lo que cambió de idea. Pero una de las chicas del elenco lo vio y le dijo que se apuntara. Así fue superando etapas en el proceso de selección hasta que se hizo con el papel principal, el de Hugo.

Ahora es el protagonista de la serie, comparte escena con actores consagrados y es posible que se convierta en uno de los chicos del año, ya que la serie tiene visos de ser todo un éxito de audiencia. No obstante, no es el único que se estrena en una serie con 'Toyboy'.

El hijo mayor de Mar Flores

Otro de los novatos en la interpretación pero conocido en la prensa del corazón, en este caso, es Carlo Constanzia, el hijo mayor de Mar Flores, fruto de su matrimonio con el conde Carlo Constanzia di Costigliole. Este joven de 24 años lleva ya unos años preparándose para ser actor, y su papel de 'stripper' en 'Toyboy' es su debut en la televisión española.

Carlo fue habitual en la prensa rosa hace dos décadas, cuando su madre era la mujer más famosa de España, si bien después se fue a vivir con su padre, del que ha heredado todos sus títulos nobiliarios. Él ha preferido dedicarse al espectáculo y ahora interpreta a Jairo, un 'stripper' que se ve abocado a esa vida tras sufrir un accidente y golpearse la cabeza.

A pesar de su origen aristocrático, Carlo ha trabajado duro para ser actor, pues para pagarse las clases en la escuela de actores Juan Codina trabajó como relaciones públicas en discotecas. Aunque mantiene buena relación con su madre, vive totalmente independiente y sale con una bailarina cubana.