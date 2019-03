La trágica historia de la famosa hermana de Solari, toda una estrella en Argentina

Santiago Solari vive sus horas más bajas desde que accedió al puesto de entrenador del Real Madrid. La pasada semana fue negra en la entidad blanca, pues en cuestión de siete días se quedaron sin opciones en Liga, Champions League y Copa del Rey con tres derrotas consecutivas, dos de ellas ante el Barcelona, que han dejado al técnico al borde del despido. No se sabe cuánto tiempo más estará el argentino en el banquillo blanco, pero lo que está claro es que la próxima temporada tendrá ya sustituto.

Y en todos estos meses, desde que sustituyó a Julen Lopetegui al frente del equipo el pasado mes de octubre, poco o casi nada ha trascendido de la vida del exjugador. Si bien se sabe que Solari reside desde hace años en Madrid, que está casado y tiene dos hijos pequeños, poco más acerca del argentino se conoce. Al menos en España. Porque en su país, el apellido Solari es muy famoso y no solo por el fútbol. A pesar de que toda la familia está ligada al deporte rey, la única que no se dedica a él es la más famosa de todos.

Hablamos de Liz Solari, un nombre que es prácticamente desconocido en España pero que en Argentina es toda una entidad. Liz es la hermana pequeña del entrenador, que además tiene dos hermanos más también futbolistas, Esteban y David. Esta joven de 35 años es conocida por su profesión de modelo y actriz, además de 'celebrity', pues su vida tiene todos los ingredientes para convertirla en uno de los personajes clave de la crónica social argentina.

De melena rubia, ojos azules y unas medidas casi perfectas, Liz -que nació en Barranquilla (Colombia) porque su padre era director técnico allí- pronto destacó como modelo al ganar en el año 2011 el famoso certamen argentino Dotto Models, agencia propiedad del famoso magnate argentino Pancho Dotto. Así, la joven comenzó una fulgurante carrera en la moda trasladándose a Europa para desfilar para diseñadores como Roberto Cavalli o Jean-Paul Gaultier. Además, ha sido imagen de firmas como la española Zara o Carpisa, Veet y Pantene, entre otras.

En 2006 regresó a Argentina y comenzó su otra carrera, la de actriz. Poco a poco se fue metiendo en esta profesión que siempre le había interesado, llegando en 2008 su consagración con su papel en la película 'El desafío', la versión de la famosa 'Hig School Musical'. De ahí llegaron diferentes papeles en cine, televisión y también teatro, lo que le permitió recorrer buena parte de Sudamérica en una gira. Por ello, en 2010 se marchó a Londres para realizar un máster actoral que le permitiera perfeccionar sus conocimientos.

Ahora, tras diversos papeles ha cambiado de guión de nuevo y se encuentra presentando un programa sobre viajes, lo que hace que esté constantemente viajando, una de sus grandes pasiones. De este modo, Liz vive ahora uno de los mejores momentos de su vida tras haber superado una pérdida que le ha marcado para siempre. Porque esta mujer esconde una dramática historia que le puso todavía más bajo los focos.

Su novio murió en sus brazos

En el año 2010 Liz sufrió el mayor golpe de su vida. La modelo y actriz salía con el también modelo Leonardo Verhagen, que por aquel entonces tenía 28 años. Tal y como contó la propia Solari, una noche, cuando llegaron a casa, abrieron una botella de vino e hicieron el amor, pero inmediatamente después, Leonardo comenzó a sufrir convulsiones y murió en los brazos de su novia.

Una traumática experiencia que además provocó una investigación para esclarecer los hechos. Según la autopsia, el joven sufría una cardiopatía desde que nació, concretamente una cardiomegalía, trastorno por el que el corazón tiene un tamaño mayor de lo común. Si bien Liz habría declarado a la Policía que Leoardo había consumido viagra, algo que destaparon algunos medios argentinos pero que ella nunca confirmó.

Esta historia conmocionó a Argentina y generó cientos y cientos de noticias. Liz no se ocultó y habló sobre ello abiertamente en los medios, señalando el dolor le había servido para crecer. Esto no gustó nada a la familia de Leonardo, que no quería remover la historia y que se hablara más sobre la trágica pérdida y atacó a la actriz y modelo en los medios.

Hoy en día, Liz ya ha superado esa historia y vive feliz con su esposo, el empresario italiano Walter Fara, con el que se casó por segunda vez -primero lo hicieron en Cerdeña- el pasado mes de noviembre en una playa de México, boda a la que no asistió el entrenador del Madrid. Con él también recorre el mundo y posa feliz en sus fotos de Instagram, pues la modelo es toda una influencer con más de 270.000 seguidores, que pueden vivir con ella sus numerosas experiencias alrededor del mundo.