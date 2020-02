El tremendo despiste de Pablo Motos en 'El Hormiguero' con Agustín Jiménez

Pablo Motos recibía la visita este jueves de los actores Jon Plazaola y Agustín Jiménez, que presentaban 'Que nadie se mueva', la obra teatral que actualmente representan en el Teatro Luchana de Madrid. En esta comedia, los dos invitados reflexionan sobre la actualidad política y social del momento en España. Con humor e ironía, Agustín Jiménez explicaba que los asistentes van a encontrarse "muchas sorpresas" y no van a parar de reírse.

Es más, Jon Plazaola contaba una anécdota. Son tantos los momentos de risa que, en una ocasión, una señora tuvo que interrumpir la obra para ir al baño. "Se perdió lo mejor", bromeaba Jiménez, que comentaba que en otra ocasión tuvo que pegar a un policía con sus porras para demostrar que eran de mentira, que formaban parte de la obra. Y es el que el actor, según desvelaba, acumula todo tipo de objetos. "Agustín Jiménez no tiene el síndrome de Diógenes, Diógenes tiene el síndrome de Agustín", afirmaba Plazaola.

Pablo Motos, que conoce a Agustín Jiménez desde hace muchos años, comentaba que pasa algo raro con el nombre del invitado: "Yo desde que te conozco eres famoso, pero tu nombre parece que no cuaja…". El actor explicaba que "la gente se confunde con mi nombre. De hecho, al principio del programa me has llamado Agustín González", contestaba al presentador, que confesaba que "no me he dado cuenta". Entre risas, Jiménez desvelaba que no es la primera vez que le pasa en televisión. "En 'Buenafuente' pusieron 'Ignacio Jiménez'", explicaba entre risas.

Tras las risas, llegaba la sección de las famosas hormigas del programa. Trancas y Barrancas conseguían que los dos invitados se sinceraran sobre diferentes temas. Por ejemplo, los Jiménez y Plazaola eran cuestionados sobre el tamaño de su pene. 17 y 15 centímetros, respondían respectivamente. En otra pregunta, Agustín Jiménez confesaba que, según su opinión, Carlos Hipólito es el mejor actor de España. Por su parte, Plazaola afirmaba que Santi Ugalde, en su parecer, es el mejor