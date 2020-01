'La trinchera infinita' triunfa en los 25 Premios Forqué como Mejor película

La trinchera infinita', dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goneaga, ha sido la cinta galardonada a Mejor película en la 25 edición de los Premios Forqué, que se han entregado este sábado en Madrid y que están organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

La película, una producción vascoandaluza protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, narra a través de una historia ficticia las experiencias de los llamados topos: hombres que permanecieron ocultos en sus casas varios años desde la Guerra Civil, ante el temor de ser apresados.

Por otro lado, el galardón a la Mejor interpretación masculina ha sido para Antonio Banderas, por 'Dolor y gloria', que no ha podido estar en la gala y que ha recogido en su lugar Agustín Almodóvar. Tal y como ha señalado el galardonado a través de las palabras del productor, lo que más le gusta en la vida es "estar delante de una cámara o sobre un escenario", donde este sábado tenía una "cita ineludible" en Málaga por lo que no ha podido recoger el premio.

Por su parte, Marta Nieto ha recogido el galardón a la Mejor interpretación femenina por la película 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, que da continuidad al cortometraje homónimo que fue nominado a los Oscar en 2019. Tras recoger el premio, Nieto ha destacado la "sensibilidad especial" de 'Madre', "sin vocación comercial" y que ha requerido de unos productores "muy valientes".

El galardón a Mejor largometraje documental ha sido para 'Ara Malikian: una vida entre las cuerdas', de Nata Moreno, quien ha agradecido al músico por regalarle su "historia". "Ojala ningún inmigrante del mundo necesite un violín para salvar su vida. La vida es un derecho, ninguna frontera tiene que impedirlo", ha destacado por su parte el músico, en relación a su historia personal, que se plasma en esta cinta.

Antonio Resines y Loles León han sido los encargados de entregar el premio al Mejor cortometraje, que ha sido para 'El nadador', de Pablo Barce. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el premio Goya al mejor actor revelación por 'Campeones', Jesús Vidal, han entregado el galardón al Cine y Educación en Valores, que ha sido para 'Diecisiete', de Daniel Sánchez Arévalo. La cinta, rodada en Cantabria, es un "road movie" que narra el viaje emocional de dos hermanos.

El productor de la cinta, José Antonio Velez, ha destacado que el apoyo Netflix ha sido "decisivo" para que la película pudiera hacerse, mientras que su director ha dedicado este galardón a "los niños y gente joven, y a quienes están por venir", quienes espera que encuentren en el cine "educación y valores".

La actriz Cecilia Suárez y el director Manolo Caro han entregado el Premio a mejor película latinoamericana, que ha recibido el equipo de la argentina 'La odisea de los giles', dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada, entre otros, por Ricardo y Chino Darín. La cinta está basada en la novela 'La noche de la Usina' (2016), de Eduardo Sacheri. Además, durante esta gala se ha entregado un premio a la película más valorada de las galardonadas en estos 25 años por los socios de Egeda, de la que forman parte más de 3.000 productores, que ha sido para 'El laberinto del fauno' (2006), dirigida por Guillermo del Toro.

Gonzalo Suárez, medalla de honor

El presidente de Egeda, Enrique Cerezo, ha hecho entrega de la Medalla de Oro al cineasta y escritor Gonzalo Suárez, de quien ha destacado su "talento innovador" y su cine, "reconocido" en el Festival de Cannes, Chicago, París o San Sebatián, donde recibió la Concha de Plata. Suárez ha dedicado este premio a su hermano Carlos, que compartió un "alto porcentaje" de sus películas, según ha destacado. "El cine no me ha dado dolores sino todo lo contrario. No esperaba que productores se acordaran de mí, yo sí me he acordado de ellos", ha broemado Suárez, quien considera la profesión "dura" y "arreisgada".

Asimismo, Cerezo también ha destacado la labor de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, especialmente por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que también les ha hecho entrega de un galardón, que han recibido los portavoces de los partidos en dicha comisión: Marta Rivera (Cs), Emilio del Río (PP), Xavier Eritja (ERC), José Andrés Torres Mora (PSOE) y Eduardo Maura (Podemos).

La ceremonia, que ha estado conducida por Santiago Segura y Elena Sánchez, ha contado con las actuaciones musicales de Los Secretos, Antonio José, Ángela Carrasco y Paco Arrojo, César Brandon y Ana Mena, y en ella se han recordado además los mejores momentos cinematográficos de los cinco lustros de estos premios.

La pareja de presentadores han protagonizado varios momentos de humor, entre los que destaca la mención de Segura al nuevo Gobierno. "Hemos reservado una fila entera para los vicepresidentes", ha bromeado.