Los trucos de belleza más populares que recomiendan las estrellas de YouTube

YouTube ha traspasado su función inicial de plataforma de vídeo para convertirse en un pujante negocio para sus rostros más famosos, los 'youtubers', esas personas que han saltado a la fama gracias a canales en los que pueden hablar de su propia vida, de videojuegos, deportes, moda o belleza. Y son los canales dedicados a esta última temática algunos de los más seguidos porque, ¿quién no quiere que le enseñen a ponerse más guapos?

Los canales de dedicados a los temas de 'beauty' no solo enseñan a maquillarse de una determinada forma o prueban productos para dar una opinión, sino que también ayudan a sacarse más partido gracias a trucos caseros o baratos, de esos en los que no hay que invertir mucho y dan grandes resultados, al menos según las 'youtubers' y sus seguidores.

¿Y cuáles son esos consejos buenos, bonitos y baratos? Hemos recopilado los más populares y los que más expertos en belleza repiten en esta plataforma, pues si tantos coinciden en su eficacia significa que, en parte, funcionan. Y uno de los más repetidos es el aceite de ricino para las pestañas. Porque una de las mayores preocupaciones de muchas personas es tener las pestañas más largas sin necesidad de extensiones o usar unas falsas, y este aceite lo logra sin tener que gastar una buena cantidad en sérums de farmacia. Este aceite puede encontrarse desde en un supermercado a una tienda de cosmética y su precio ronda los 5 euros.

Otro de esos trucos, también relacionado con las pestañas, es el que permite revivir una máscara seca. Porque solo con echar unas gotitas de aceite esencial -de belleza, no de cocina- basta para poder seguir aprovechando este producto sin tener que comprar otro. También, para evitar que se sequen las máscaras, es fundamental cerrarlas muy bien.

Siguiendo en el apartado de belleza facial, otro truco que no dejan de repetir diferentes 'youtubers' es para secar los granitos y reducir los estragos del acné. Y se trata de otro aceite, en este caso el del árbol de té. Es más caro que los anteriores pero los canales de belleza lo recomiendan encarecidamente por su rápida eficacia.

En cuanto a la eficacia de los tratamientos, hay un hábito que no solo se recomienda en YouTube, sino que los propios expertos en belleza convencionales -dermatólogos y doctores- lo aconsejan. Se trata de meter en la nevera las cremas y contornos de ojos, porque así sus propiedades no solo se conservan mejor, sino que también se potencian.

El frío ayuda mucho a mejorar el estado de la piel y, sobre todo, la circulación. Otro uso que tiene es para paliar las bolsas de los ojos. En este caso, la red recomienda meter una cuchara en el frigorífico durante unos minutos y después dejarla reposar un rato sobre el ojo, para descongestionarlo. Esto también se puede hacer con algodones empapados en manzanilla, aunque pueden irritar el ojo.

Por último, en el apartado labios, lo mejor para lucirlos bonitos y que no se sequen es exfoliarlos. Y para ello no hace falta comprar un exfoliante específico, sino que vale con hacer uno a base de azúcar y aceite, con eso bastará para retirar las pieles muertas y que los labios luzcan impecables.

El pelo, la otra gran preocupación

Para hablar del pelo hay que hacer un apartado diferente, pues hay miles de vídeos dedicados a él en la plataforma. Sobre todo, dando trucos para que crezca más rápido. Esto es algo bastante complejo, porque cada persona tiene un tipo de cabello y la rapidez de su crecimiento depende de muchos factores, que en la mayoría de los casos tienen que ver con la salud de la persona. Pero vamos a enumerar algunas de las cosas que más se recomiendan.

Por ejemplo, para nutrirlo, las 'youtubers' de belleza aconsejan encarecidamente utilizar aceite de coco. En Mercadona mismamente se puede conseguir y aseguran que ayuda mucho a tener más suave y sedoso el cabello. Basta con calentarlo un poco en el microondas y aplicarlo en el pelo durante una hora más o menos envuelto en una toalla. Después habría que lavarlo, para eliminar todos los restos del producto.

Otras también aconsejan dormir con las mascarillas del pelo puestas, igualmente con el pelo envuelto en una toalla, para que actúen durante la noche y penetren mejor. Acerca de dormir con el pelo recogido en un turbante, muchas aseguran que es el mejor truco para evitar el 'frizz' o encrespamiento, aunque otras aseguran que dormir con el pelo recogido o tapado evita que respire y acaba perjudicándolo.

Para que dure limpio más tiempo, algunos canales aconsejan ir rotando de champús cada vez que nos lavemos el pelo, para que no se acostumbre a uno determinado y no aproveche todos sus nutrientes. Igualmente, es muy importante lavar cada semana el cepillo con el que nos peinamos con agua y jabón, porque suele acumular polvo y partículas que acaban ensuciando nuestro pelo. También aconsejan usar, en lugar champú en seco, polvos de talco cuando no tengamos tiempo de lavarlo un día.

Otros trucos caseros para lucir melena y ayudar a que esta crezca más rápido, es hacernos masajes en la cabeza para favorecer la circulación, utilizar la mascarilla solo una vez por semana y el resto de veces emplear acondicionador -igualmente, para que no se acostumbre-, aclararlo con agua fría -o templada- y cepillarlo antes de entrar en la ducha y antes de dormir.