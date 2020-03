La última entrevista a Lucía Bosé: "Estoy muy contenta con la vida que he tenido"

Telecinco ha querido rendir homenaje a Lucía Bosé volviendo a emitir su última entrevista en 'Volverte a ver'. Carlos Sobera ha recordado en una pequeña introducción la figura de esta actriz que nos dejó recientemente. Una pérdida que se suma a todas las que está dejando esta dramática pandemia del coronavirus COVID-19.

De nuevo en la entrevista que concedió, Lucía confesaba cómo se encontraba en ese momento: "Estoy muy bien, divinamente. Estoy en un momento muy feliz, muy serena, vivo todo lo que puedo, hago todo lo que más me gusta, qué mas quiero".

Además, defendió que la encantaba vivir sola: "Me encanta vivir sola, soy feliz, vivo en Brieva, un pueblo de 50 personas. Hago todo lo que puedo, pero siempre cosas originales. Nunca me he aburrido sola, se ve que estoy bien conmigo sola. Cuando estoy sola grito, paseo por la casa, me divierto, bailo, todo".

Y es que la madre de Miguel Bosé se definía como una persona muy espiritual: "La cosa más importante es ser espiritual. Venimos de ahí y volvemos ahí, lo tengo clarísimo. Siempre miramos la tierra, todo lo material y no, hay que mirar más arriba".

En cuanto al motivo de su pelo azul, Lucía explicó que lo tiene en honor a su nieta, la también desaparecida Bimba Bosé: "Mi nieta, Bimba me puso amarilla, verde, rosa, y de repente me puso azul y me dijo: 'Tienes que quedarte con el azul' y me quedé. Yo creo que soy de otro tiempo"

.Una bonita entrevista en la que analizó su vida: "Yo estoy muy contenta, no cambiaría nada. He sido muy feliz y sigo siendo, ¿no me ves? Soy feliz y serena, acepto la vida lo que me da, me ha dado mucho dolor, pero también muchísima felicidad", y añadía: "Siempre he hecho lo que he sentido que tenía que hacer. Tu vida te la tienes que construir tú, pero tienes que pensar cómo quieres contruirla. He sido una mujer libre. Siempre he intentado revelarme, por eso me siento una mujer liberal".