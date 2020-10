Vanesa Martín revela el mayor secreto de Salma Hayek: "Me va a matar"

“Hoy ha venido a divertirse a ‘El Hormiguero’ Vanesa Martín”, anunciaba Pablo Motos al inicio del programa de este jueves. El programa de Antena 3 cerraba la semana con la música de artista malagueña, que visitaba a Motos para presentar su nuevo álbum, 'Siete veces sí'. Vanesa publicará este trabajo discográfico este mismo viernes. “Estoy con contracciones porque mañana sale el disco, estoy súper sensible. Es de locos sacar un disco ahora, Pablo”, comentaba nada más sentarse junto al presentador.

“¿Tú no te ibas a tomar un año sabático?”, preguntaba Motos. Y no iba desencaminado. La invitada aseguraba que planeó tomarse un año libre antes de comenzar la pandemia: “Pensé que iba a estar componiendo para otros artistas y, de repente, nos confinaron. Y empecé a escribir y a escribir y al final he hecho un disco”. Precisamente, sobre su álbum, Vanesa afirmaba que desde su compañía discográfica llegaron a aconsejarle que no publique el disco.

“Desde mi discográfica me dijeron ‘Piénsatelo bien, es un disco enfocado al directo. ¿Y si lo sacamos y lo guardamos para el próximo año?’. Yo les dije: ‘¿Qué hago con este disco en el cajón?”, explicaba la artista. Vanesa confesaba que se decidió a lanzar este álbum porque no podía quedarse con los brazos cruzados. ‘Siete veces sí’ contiene, además del disco físico, un vinilo, imanes para la nevera e incluso una camiseta. “No es porque sea mío, pero es precioso”, comentaba.

También Pablo apoyaba estas palabras de la artista: “El disco es una joya, un regalo para ahora que viene la Navidad”. Vanesa también manifestaba cómo está llevando la gira de promoción de este nuevo álbum: “Hacemos entrevistas por Zoom. A través de la tecnología te acercas a ciudades del interior, que, por tiempo, solemos ir solo por las capitales”. Con los efectos de la pandemia en España, era inevitable tocar este asunto. Vanesa confesaba que durante estos meses ha recibido información de primera mano porque sus padres trabajan en un hospital.

“Mi madre trabajaba 12 o 14 horas diarias y decía ‘No me duelen ni las piernas por la adrenalina’ Estaban desbordados. Me contaba las necesidades y el desbordamiento de las UCI y la soledad de las personas mayores. Ahí fue cuando dije ‘Voy a hacer una canción para ayudar”, explicaba. Como anécdota, Vanesa contaba que, durante una de sus giras, conoció a Salma Hayek en Londres: “Ella me invtió. Me tomé un té en su casa. Salma es muy linda”. Además, bromeaba sobre su sorpresa al ver la magnitud de su casa: “Había una piscina cubierta súper grande. Tenía un helicóptero en la casa. A ver si me va a matar por contar esto”.