Verónica Forqué confiesa qué le dijo a Rosa María Sardà antes de morir.

Pablo Motos recibía este miércoles en ‘El Hormiguero’ a Verónica Forqué e Ingrid García Jonsson, que presentaban su nueva película, ‘Salir del ropero’. Estrenada el pasado fin de semana, la película cuenta las aventuras de una abuela y una nieta, interpretadas por las invitadas del programa. “Habla de la libertad sexual y de las mujeres a la edad que sea”, comentaba Verónica al presentador.

Al tratarse de su primera película juntas, Pablo Motos se interesaba por cómo fue la primera impresión que tuvieron la una de la otra. “Fue malísima. Pensé 'es tan mona que no puede ser tan buena actriz'”, bromeaba Verónica. “Pero es maravillosa”, apuntillaba. Por su parte, Ingrid confesaba que le imponía la idea de trabajar con dos actrices de renombre como Verónica Forqué y Rosa María Sardà. “Pero me hacía ilusión trabajar con gente que has visto toda la vida”, aseguraba.

Las dos actrices aprovechaban su visita a ‘El Hormiguero’ para recordar a su compañera de reparto Rosa María Sardà, que fallecía el pasado 11 de junio. “Rosa María tenia su genio. Nos queríamos mucho y tuve la suerte de poder despedirme de ella y decirle ‘Rosi, te quiero’. Me dijo ‘yo también te quiero’ y a los 20 días se fue”, confesaba la actriz. Además, añadía que “en la película está fenomenal”.

Ingrid García-Jhonson animaba a los espectadores a acudir a los cines a ver ‘Salir del ropero’ porque “es una película que celebra el amor en todas sus facetas”. Y al margen de la ficción, Verónica Forqué comentaba que durante los meses de confinamiento no ha visto la televisión: “No he puesto la televisión en toda la pandemia, me he cortado el pelo”. Eso sí, la actriz aseguraba que ha aprovechado estos meses para conocerse mejor y practicar, por ejemplo, nudismo en su terraza. “Quién me iba a decir que lo haría a mi edad”, contaba.