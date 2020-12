Pedroche deslumbra con su vestido de cristales homenaje a las mascarillas

"No sé si estoy más nerviosa que loca, o al revés", decía Cristina Pedroche dos días antes de las Campanadas en una solitaria por primera vez Puerta del Sol. Por sexto año consecutivo ha sido el rostro, junto a Alberto Chicote, para despedir el año en Antena 3. Esta ocasión era especial y lo sabía. "Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo. Llevar un poquito de ilusión y que todos recibamos al año nuevo con una sonrisa. Ese sería mi éxito", aseguraba. La audiencia dirá en qué cadena despidió el año en unas campanadas donde Pedroche ha vuelto a sorprender. Dio la pista de que el vestido "estaría lleno de luz, no de brilli brilli y será muy cómodo". Y así ha sido. Para despedir a este 2020 la presentadora ha vuelto a dar la campanada con un vestido de cristales, más de 16.300, de la firma Pedro del Hierro. "Es un homenaje a las mascarillas", explicaba después de que este año no se quitara la capa hasta que sonaban los cuartos.

Pedroche no olvidará que ha sido testigo directo de una plaza vacía en la que la mítica canción 'Un año más', interpretada por Nacho Cano, ha retumbado cual himno de esperanza en mitad de la pandemia de coronavirus que azota España. Muchos son los hábitos y costumbres que por la Covid-19 han dejado de hacer los españoles y en esta noche, llena de tradiciones, Pedroche no ha querido faltar a su cita con desvelar uno de los secretos mejores guardados de las fiestas navideñas: su siempre original vestido. La presentadora de 'Zapeando' ha lucido transparencias, monos, corsés, biquinis de flores e incluso una escultura de pan de oro. Tenía difícil volver a sorprender este año, pero una vez más lo ha hecho en esta ocasión de la mano de Pedro de Hierro.

Estas Campanadas 2020, Pedro del Hierro presenta un look muy especial, que se presenta en dos secuencias. Una máxima que coge como inspiración un edredón deconstruido. Se presenta en una primera pieza con un abrigo acolchado, con reminiscencias de alta costura. Una prenda que transporta a la comodidad del hogar recordando a las mantas, chales y edredones que tanto han acompañado en los últimos meses de confinamiento. El tejido elegido para este abrigo es una tafeta de seda reciclada con tintes ecológicos de la que se han empleado más de 100 metros.

Bajo el abrigo se encuentra la segunda parte de este look, en forma mini, inspirada en las mascarillas que forman parte de la vida común desde hace unos meses, y que se compone de un micro vestido joya, realizado en una única pieza, y bordado con 16.308 piedras de cristal. Esta pieza pretende llevar luz a todas las casas comenzando un nuevo año lleno de esperanza y nuevos proyectos. Un vestido muy luminoso con un aire lúdico y festivo, para el que se han empleado más de 350 horas bordando piedra a piedra sobre una base de organza de seda y forrado con un raso de seda. Respecto a este luminoso vestido, Cristina comenta: "Me da fuerza y seguridad y precisamente eso es lo que quiero , que pronto nos sintamos seguros. Eso significará que todo ha pasado. Que hemos ganado."

El fenómeno Pedroche comenzó en 2014, en La Sexta... y por casualidad. Nadie le asesoró sobre el vestido que tenía que llevar para una noche tan especial. Ella avisó que el modelo elegido rompía moldes, tenía transparencias... Pocos pronosticaron que esa Nochevieja de 2014 la audiencia del último minuto del año se iba a duplicar en la cadena: de 757.000 a 1.309.000 espectadores. El año pasado estuvo a punto de dar el sorpasso a La 1, que en esta ocasión se ha blindado fichando a Ana Obregón como pareja de la también tradicional de esta noche Anne Igartiburu. Por Pedroche, por sus vestidos, por Chicote... por lo que sea, A3 ha logrado hacer tambalearse la hegemonía de La 1 y crear un evento que empieza con las pocas pistas que suele dar la presentadora sobre como irá vestida esa noche y acaba con las redes sociales llenas de mensajes a favor o en contra. Y por ahora las cifras de audiencia le dan alas para seguir innovando.