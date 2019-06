¿Cómo será el vestido de novia de Pilar Rubio? Las firmas con más posibilidades

Queda apenas una semana para que se celebre uno de los enlaces más esperado no solo del año, sino de los últimos siete, que es lo que llevan juntos. Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan el próximo sábado 15 de junio en la Catedral de Sevilla ante unos 400 invitados. Una boda que paralizará no solo la capital hispalense; también media España, porque muchos ojos estarán atentos a todo lo que ocurra allí y los novios nos dejen ver, por supuesto.

Sergio y Pilar han blindado su boda y ningún invitado podrá llevar el móvil ni cámara de fotos. Además, la fiesta posterior será en la finca del futbolista en la localidad de Bollulos de la Mitación, a una media hora de Sevilla, la cual cuenta con fuertes medidas de seguridad y a la que no se podrá acceder de otra forma que no sea con la invitación, previamente confirmada. Por lo tanto, el interés que genera en enlace -y los famosos que acudirán- es desmedido. Y, como no podía ser de otro modo, el vestido de la novia es uno de los mayores misterios.

Como es evidente, Pilar no ha dado ninguna pista acerca de cómo será su traje, solo ha avanzado que será "muy diferente de lo habitual, pero dentro de lo clásico". Por lo tanto, es más que posible que nos sorprenda. Recordemos que la colaboradora de 'El Hormiguero' es una apasionada del rock y que este género es el que inspira sus looks, a los que siempre da su toque con chupas de cuero, prendas con tachuelas o camisetas decoradas con sus bandas favoritas. Además, Pilar suele apostar por prendas ultrafemeninas, como los minivestidos ajustados, los abrigos de peluche y los zapatos de tacón. Todos muy coloridos y llamativo, un estilo que ha despertado pasiones hasta el punto de que le ha dado pie a abrir su nuevo negocio: la página web en la que se puede comprar la ropa que ella luce, llamada Myshoplist by Pilar Rubio.

Con estos antecedentes, su vestido de novia puede ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, como ella ha anunciado, aunque recordemos que se casa en la Catedral de Sevilla, un símbolo católico en España, lo que le deja menos libertad. Así pues, la gran pregunta estos días es cómo será su vestido. Sobre todo, por la incógnita que ha abierto el hecho de que la pareja haya prohibido a las invitadas lucir trajes de color verde, rosa, naranja, rojo y blanco. ¿Será el vestido de Pilar de alguno de estos colores?

La respuesta la sabremos el sábado, mientras tanto, solo podemos especular con qué llevará atendiendo a sus elecciones anteriores. Normalmente, Pilar suele llevar vestidos para sus eventos de marcas como la americana Guess, la italiana Denny Rose o la griega Peace&Chaos. Pero cuando se trata de los más importantes, en los que debe vestir de gala, confía en enseñas como Elissabetta Franchi, una de las preferidas de influencers y 'celebrities' para eventos. Esta marca italiana no tiene línea nupcial, aunque sí hace trajes de gala, por lo que podría caber la posibilidad de que hubieran diseñado uno de novia para Pilar especialmente.

Pero si nos centramos en las firmas nupciales clásicas, y teniendo en cuenta los gustos de Pilar, dentro de las casas españolas, Pronovias o Rosa Clará, que suelen vestir a casi todas las novias famosas, podrían ser las elegidas. Aunque teniendo en cuenta lo poco convencional que es la presentadora, es poco probable. Hay otras firmas más modernas como Yolancris o Santos Costura que se ajustan más al estilo de Pilar. No obstante, Pilar nos podría sorprender con una firma que no tenemos en el radar, pues, como decimos, ella no sigue las modas al pie de la letra.

Lo más seguro, además, es que no solo haya un vestido. Cada vez es más habitual que las novias -sobre todo las famosas- tengan varios. Normalmente son dos, uno para la ceremonia y otro para la fiesta posterior. No obstante, en el caso de esta boda, habrá bastantes momentos diferentes. Se baraja que haya un concierto de rock de alguna banda de primera línea -Aerosmith o AC/DC- y también de flamenco, por lo que en el caso de Pilar podría haber tres o más. De ahí que haya prohibido tantos colores. Por ello, puede que sean varias las firmas que la vistan en su día, abriendo el abanico de posibilidades.

En cuanto a los zapatos, podemos afinar más. Los favoritos de Pilar son los Jimmy Choo, que lleva en sus eventos más elegantes, y los de Steve Madden, aunque también ha llevado pares de Miu Miu o Gucci. Nos decantamos por los Jimmy Choo porque, además, suelen diseñar para novias y muchas mujeres los eligen para su boda. Si bien tampoco podemos descartar los Manolo Blahnik, una marca que no falta en el armario de toda amante de los zapatos, como es Pilar. Eso sin olvidar que es embajadora de la firma Alma en Pena, por lo que tampoco podemos descartarla.

Así, esto es lo que se baraja para el vestido (o los vestidos) más esperado del año, con permiso del de Cristina Pedroche en Nochevieja. El look de Pilar Rubio a buen seguro que va a suponer un antes y un después en el terreno nupcial y que va a marcar un referente en el que se inspirarán otras novias para sus bodas. Contamos las horas para verlo.