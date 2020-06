El vestido de Paula Echevarría que ya es tendencia del verano y arrasa en redes

Es de sobra conocida la influencia de Paula Echevarría en cuanto a la moda. Cada prenda que publica en Instagram, se convierte a las pocas horas en tendencia. Ya lleva días compartiendo en su Instagram varios modelos ideales para verano: faldas, vestidos, shorts, etc.

En una de las imágenes que ha subido a su red social en las últimas horas, Paula Echevarría luce un look veraniego con vestido, sandalias y un bolso de rafia. Lo que más ha llamado la atención de los usuarios no ha sido otro que el vestido.

Se trata de un maxi vestido camisero de la marca Brownie, de manga francesa y estampado de cuadros en color azul. El precio de esta prenda es de 65,90 €.

Vestido agotado

Eso sí, toda aquella que quiera hacerse con esta prenda, tendrá que esperar, pues ya se encuentra sin stock en Brownie. No es la primera vez, por cierto, que se cuelga el cartel de 'Sold Out' cada vez que Echevarría comparte sus looks en Instagram.

El toque personal de la actriz en este modelo, ha sido combinar el vestido con un cinturón marrón de Cool the Sack, que define aún más su figura.

Echevarría acompaña a este vestido con unas sandalias de Alejandra Montaner y un bolso de Rafia de Fetiche Suances.